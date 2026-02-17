Ο Λούκας Λεκαβίτσιους δεν θα αγωνιστεί στον προημιτελικό της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για το Allwyn Κύπελλο Ελλάδος, αφού ταλαιπωρείται από ίωση.

Άλλη μια σημαντική απουσία για την ΑΕΚ στον προημιτελικό του Allwyn Κύπελλο Ελλάδος κόντρα στον Ολυμπιακό. Σαν να μην έφταναν οι απουσίες του Δημήτρη Φλιώνη και του Δημήτρη Κατσίβελη στα γκαρντ, ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει άλλη μια σημαντική απώλεια στην περιφέρεια του.

Ο λόγος για τον Λούκας Λεκαβίτσιους που δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια της Βασίλισσας για πρόκριση στα ημιτελικά. Ο Λιθουανός, που συμμετείχε κανονικά στην πρωινή προπόνηση, προσβλήθηκε από ίωση.

Εκτός εξάδας ξένων έμεινε ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, ενώ μέσα είναι οι Γκρεγκ Μπράουν, Φρανκ Μπάρτλεϊ, Ραϊκουάν Γκρέι, Λούκας Λεκαβίτσιους, ΚιΣόν Φίζελ και Τζέιμς Νάναλι.

Αυτό σημαίνει πως η ΑΕΚ θα παραταχθεί με 9 παίκτες (με 5 ξένους) κόντρα στην ομάδα του Μπαρτζώκα.

Η 9άδα της ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό: Γκρέι, Μπράουν, Φίζελ, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος, Σκορδίλης.