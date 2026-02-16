Φαρίντ: «Ο ΠΑΟΚ παραλίγο να μας κερδίσει, να μπούμε με την σωστή νοοτροπία στο Final 8»

Ο Κένεθ Φαρίντ έδωσε το σύνθημα για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ ενόψει του προημιτελικού του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για το Final 8 στο Ηράκλειο της Κρήτης για να υπερασπιστεί τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδας, με πρώτο του αντίπαλο τον ΠΑΟΚ την προσεχή Τετάρτη (18/02, 20.00) στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Κένεθ Φαρίντ στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης, έδωσε το σύνθημα για τη νίκη και τόνισε τη σημασία κατάκτησης του τροπαίου.

Αναλυτικά

«Το Κύπελλο είναι μπροστά μας και είμαι ενθουσιασμένος. Θέλω να το διεκδικήσουμε, όχι μόνο να παίξουμε, αλλά και να το κατακτήσουμε. Το κερδίσαμε πέρσι και ελπίζω να το κάνουμε και φέτος, ώστε να φέρουμε τη σεζόν σε θετική κατεύθυνση για μας. Έχουμε αντιμετωπίσει δύο φορές τον ΠΑΟΚ φέτος, στο πρώτο ματς είχαμε τον έλεγχο, αλλά στο δεύτερο ματς εκτός έδρας παραλίγο να μας κερδίσουν. Θέλω να μπούμε με την σωστή νοοτροπία και να κερδίσουμε. Στους φίλους μας στην Κρήτη, ευχαριστούμε που στηρίζετε τον Παναθηναϊκό. Είμαι ενθουσιασμένος που θα είμαι εκεί και θα δώσω τα πάντα για να βοηθήσω την ομάδα να πάρει αυτόν τον τίτλο».