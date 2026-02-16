Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποίησε στο Telekom Center Athens την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα του Παναθηναϊκού.

Την πρώτη του «γνωριμία» με το «Telekom Center Athens» πραγματοποίησε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις υπό τις οδηγίες του Εργκίν Άταμαν λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Αθήνα.

Ο Αμερικανός φόργουορντ πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα του Παναθηναϊκού και την Τρίτη (17/02) θα ακολουθήσει την αποστολή στο Ηράκλειο ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου.

Όπως ανέφερε ο Τούρκος τεχνικός ο Χέιζ-Ντέιβις υπολογίζεται κανονικά για τα ματς της Κρήτης όπου αναμένεται να πραγματοποιήσει και το ντεμπούτο του.

Ο Αμερικανός θα προπονηθεί και την Τρίτη με την ομάδα και στη συνέχεια η αποστολή θα αναχωρήσει για το Ηράκλειο όπου την Τετάρτη (18/02) θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό του Κυπέλλου.