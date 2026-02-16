Το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση του Αμαρουσίου και του Άρη ενόψει του προημιτελικού του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Πραγματοποιήθηκε η media day του Αμαρουσίου και του Άρη ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στον προημιτελικό την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο ομάδες πραγματοποίησαν και την καθιερωμένη προπόνησή τους, ενώ οι προπονητές και παίκτες τόσο των «κίτρινων», όσο και της ομάδας των βορείων προαστίων, τέθηκαν στη διάθεση των δημοσιογράφων και τους παραχώρησαν δηλώσεις.

Το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση και μεταφέρει τα πλάνα πριν το παιχνίδι.