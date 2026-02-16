Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας: Το Gazzetta στην προπόνηση του Αμαρουσίου και του Άρη
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου
Πραγματοποιήθηκε η media day του Αμαρουσίου και του Άρη ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στον προημιτελικό την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο ομάδες πραγματοποίησαν και την καθιερωμένη προπόνησή τους, ενώ οι προπονητές και παίκτες τόσο των «κίτρινων», όσο και της ομάδας των βορείων προαστίων, τέθηκαν στη διάθεση των δημοσιογράφων και τους παραχώρησαν δηλώσεις.
Το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση και μεταφέρει τα πλάνα πριν το παιχνίδι.
🙌 Το Gazzetta στις προπονήσεις του Άρη και του Αμαρουσίου ενόψει Final 8.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 16, 2026
✈️ Αποστολή στο Ηράκλειο: Αχιλλέας Μαυροδόντης, Ευτυχία Οικονομίδου, Γιώργος Κούβαρης pic.twitter.com/DdgyBiJhnh
