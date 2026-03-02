Επίσημο είναι το «διαζύγιο» του Αμαρουσίου με τον Ντάριλ Μέικον όπως ανακοινώθηκε από την ομάδα των βορείων προαστίων.

Μετά την απόκτηση του Τζόρνταν Γουόκερ από το Μαρούσι ήταν ζήτημα... χρόνου το επίσημο τέλος της συνεργασίας με τον Ντάριλ Μέικον.

Άλλωστε ο Αμερικανός γκαρντ είχε ήδη συμφωνήσει με την ιταλική Ντινάμο Σάσαρι όπου και θα συνεχίσει την καριέρα του.

Η διοίκηση του Αμαρουσίου ωστόσο ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με τον Μέικον αναφέροντας χαρακτηριστικά: «H KAE ΜΑΡΟΥΣΙ Chery ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον αθλητή Daryl Macon. Τον ευχαριστεί για την προσφορά του και του εύχεται “καλή συνέχεια” στην ζωή και την καριέρα του.»

Ο Μέικον αγωνίστηκε σε 18 ματς της Stoiximan GBL έχοντας κατά μέσο όρο 12.8 πόντους, 5.2 ασίστ και 2.6 ριμπάουντ.