Ο Τζόρνταν Γουόκερ έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Αμαρουσίου και έπλεξε το εγκώμιο του προπονητή του Ηλία Παπαθεοδώρου.

Στην Αθήνα έφτασε το Σάββατο (28/2) ο Τζόρνταν Γουόκερ, που αποτελεί την τελευταία μεταγραφική κίνηση του Αμαρουσίου. Ο Αμερικανός γκαρντ που αντικατέστησε τον Ντάριλ Μέικον στην περιφέρεια της ομάδας των «βορείων προαστίων» κατά την άφιξη του αναφέρθηκε στον προπονητή του Ηλία Παπαθεοδώρου.

Παράλληλα, μίλησε για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και έδωσε το σύνθημα για νίκες στα επόμενα παιχνίδια της Stoiximan GBL.

«Αγαπώ την Ελλάδα. Χαίρομαι που γύρισα. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη» δήλωσε ο Τζόρνταν Γουόκερ κατά την άφιξη του στο αεροδρόμιο.

Ο Αμερικανός άσος εκτός από την χαρά της επιστροφής εξήγησε και έναν ακόμη λόγο. «Το να είμαι πίσω με τον κόουτς Παπαθεοδώρου. Αυτός είναι ο τύπος μου. Τον λατρεύω και νομίζω ότι η σχέση μας είναι μεγαλύτερη από το μπάσκετ» είπε.

Και συμπλήρωσε: «Ξέρεις, σαν να ήταν ένας πολύ καλός μέντορας για εμένα. Κάτι σαν πατρική φιγούρα, αν και ξέρω πως έχω πατέρα. Αλλά λέω σαν πατρική φιγούρα μέσα και έξω από το γήπεδο για εμένα. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτόν και είμαι ενθουσιασμένος που είμαι μέρος αυτού που χτίζει εδώ πέρα. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω και ας αρχίσουμε να κερδίζουμε».

Ο Τζόρνταν Γουόκερ αναμένεται άμεσα να μπει στο πρόγραμμα των προπονήσεων του Αμαρουσίου και να κάνει το ντεμπούτο του το Σάββατο (7/3, 18:15, ΕΡΤ2) με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL.