Μίλιτσιτς: «Σέβομαι το Κύπελλο, να κερδίσουμε το Μαρούσι και να κρατήσουμε ζωντανό το όνειρο»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς μιλώντας για το Final 8 του Κυπέλλου ενόψει του προημιτελικού με το Μαρούσι εξήγησε ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος του αρέσει πολύ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Άρης θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι στο ματς το οποίο θα ανοίξει και την αυλαία του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν αντιμετωπίζει προβλήματα αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής, Ιγκόρ Μίλιτσιτς θα περιμένει έως και την τελευταία στιγμή τον Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ για τον οποίο ανέφερε ότι η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Θα μπορέσει η ομάδα του να κάνει ό,τι ακριβώς είχε πετύχει και με τη Νάπολι το 2024 με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ιταλίας; «Μου αρέσει αυτή η σκέψη αν βάλουμε τα πράγματα στην μεγάλη τους εικόνα. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι αύριο και σκεφτόμαστε μόνο αυτό το παιχνίδι. Το Μαρούσι μας είχε νικήσει στον α' γύρο. Και αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που έχουμε στο μυαλό μας. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε δύο βήματα πιο μακριά και αυτό επειδή πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας μόνο το επόμενο βήμα. Είμαστε έτοιμοι, κάναμε προπόνηση σήμερα και είμαστε καλά προετοιμασμένοι για τον προημιτελικό».

Για τους τραυματίες του Άρη και τον Ελάιτζα Μπράιαντ: «Έκανε θεραπεία, στη συνέχεια κάποια σουτ στην προπόνηση και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Θα είναι game time decision. Ελπίζω για το καλύτερο. Το ιατρικό τιμ είναι σε υψηλό επίπεδο και θα κάνουμε τα πάντα για να παίξει, αλλά δεν πρόκειται να ρισκάρουμε».

Για το αν υπάρχει το όνειρο του τελικού με αφορμή και την τελευταία νίκη επί του Παναθηναϊκού: «Δεν παίζουμε με τον Παναθηναϊκό ακόμα και αν κερδίσουμε το Μαρούσι. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μακριά από εμάς. Δείξαμε ωστόσο ότι μπορούμε να τους κερδίσουμε. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι και τους κερδίσαμε. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίσουμε το Μαρούσι ώστε να κρατήσουμε το όνειρό μας ζωντανό».

Για το αν το Κύπελλο προσφέρεται για αποφόρτιση: «Σίγουρα το Κύπελλο είναι κάτι το οποίο σεβόμαστε και δεν υποτιμούμε. Το έχω κερδίσει σε άλλες χώρες και πρόκειται για ένα ματς. Δεν είναι playoffs όπου πρέπει να κερδίσεις πολλές φορές τις ομάδες με τα μεγάλα μπάτζετ προκειμένου να προκριθείς. Μου αρέσουν αυτά τα ματς, η ομάδα μου είναι καλά προετοιμασμένη. Είναι το πρώτο δεκάλεπτο. Το πρώτο ματς. Μετά θα δούμε που θα μας οδηγήσει.»