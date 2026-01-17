Ξανθόπουλος: «Δεν μπορώ να παίξω εγώ μπάσκετ, βρισκόμαστε σε μίνι… κρίση»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος δεν μάσησε τα λόγια του μετά τον αποκλεισμό του Περιστερίου από το Final Eight Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Άρη.

Ο Άρης και το Περιστέρι διασταύρωσαν τα ξίφη τους στη Θεσσαλονίκη με φόντο το πολυπόθητο εισιτήριο για το Final Eight Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη με τους Θεσσαλονικείς να προκρίνονται επικτρατώντας με 93-75.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από το Κύπελλο για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Περιστέρι.

Αναλυτικά

«Τι να την κάνεις την προσπάθεια όταν στο πρώτο ημίχρονο ξεκινάμε με αυτήν την άμυνα. Μας έβαζαν όπως ήθελαν καλάθι. Είμαστε σε μίνι κρίση στο τελευταίο εικοσαήμερο, πρέπει να βρω λύσεις προσωπικά εγώ γιατί δείχνουμε αυτό το πρόσωπο. Δεν αξίζαμε να κερδίσουμε. Έρχονται δύο κρίσιμα παιχνίδια σε Ευρώπη που αν κερδίσουμε θα προκριθούμε και Ελλάδα με την Καρδίτσα που αν χάσουμε θα μπούμε σε περιπέτειες, αν έχουμε αυτήν την εικόνα θα έχουμε τεράστιο θέμα, πρέπει να αλλάξουμε».

Ο τεχνικός του Περιστερίου στη συνέντευξη Τύπου τόνισε: «Προφανώς και την τελευταία φορά που ήρθαμε εδώ ήταν το τελευταίο μας καλό παιχνίδι. Βρισκόμαστε σε μίνι… κρίση, με όποια προβλήματα έχουμε, αλλά δεν παίζει ρόλο. Μετά από ένα σημείο ότι και να λέμε για απουσίες, όποιοι παίζουν να αποδεικνύουν πως παίζουν για την ομάδα. Αυτό το κάναμε μόνο το τρίτο δεκάλεπτο, όταν τρως 25, 28 και 25 πόντους από τον Άρη, δεν μπορείς να κερδίσεις.

Έχουμε κρίσιμα παιχνίδια στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αυτό που είπα στα παιδιά είναι πως εγώ και η διοίκηση, πιστεύουμε σε αυτούς. Το θέμα είναι να πιστέψουν κι αυτοί, αν δεν το κάνουν δεν θα πετύχουμε. Αυτό που έβαλα ως στόχο είναι είτε παίζουμε τον Άρη, τον Παναθηναϊκό ή με ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας, να πηγαίνουμε για την νίκη. Δεν τους βάζουμε πίεση, δεν γίνεται πριν 20 ημέρες να κοντράρουμε τον Αρη, να έχουμε πέντε νικές και να έχουμε τώρα αυτή την κατάρρευση. Δεν γίνεται να κάνουμε συνέχεια ήττες.

Συγχαρητήρια στον Άρη, καλή συνέχεια στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο Άρης δίνει το… τρίποντο, είχαμε στην αρχή καλά ποσοστά. Στο τρίτο δεκάλεπτο ήμασταν καλοί στην άμυνα. Δεν μπορώ να παίξω εγώ μπάσκετ, αυτό τους είπα. Χάναμε την μπάλα μέσα από τα χέρια μας. Είναι θέμα αυτοπεποίθησης».