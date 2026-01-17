Ο Άρης δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στο Περιστέρι και επικρατώντας με 93-75 κατάφερε να προκριθεί στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη.

Ο Άρης και το Περιστέρι διασταύρωσαν τα ξίφη τους στη Θεσσαλονίκη με φόντο το πολυπόθητο εισιτήριο για το Final Eight Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη με τους Θεσσαλονικείς να προκρίνονται επικτρατώντας με 93-75.

Ο Άρης θα βρεθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου στις 17 Φεβρουαρίου θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Προμηθέας – Μαρούσι.

Άρης - Περιστέρι: Το ματς

Οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν με το πόδι στο γκάζι, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις τους. Από το πρώτο λεπτό είχαν καταφέρει να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Το Περιστέρι βρήκε απαντήσεις κυρίως από τον Νίκολς, ο οποίος πέτυχε όλους τους πρώτους πόντους της ομάδας του με δύο τρίποντα, διαμορφώνοντας το 10-6. Στη συνέχεια, Μήτρου-Λονγκ και Άντζουσιτς πήραν πρωταγωνιστικό ρόλο για τον Άρη, οδηγώντας το σκορ στο 19-12.

Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν με ένα καλό διάστημα των Νίκολς και με τη βοήθεια και του τριπόντου του Παπαδάκη, ροκάνισαν τη διαφορά στο 25-23. Ωστόσο, ο Άρης ανέβασε ξανά στροφές στο δεύτερο δεκάλεπτο. Τρία διαδοχικά τρίποντα του Κουλμπόκα έδωσαν εκ νέου διψήφια διαφορά στους Θεσσαλονικείς (38-27), οι οποίοι κυριάρχησαν τόσο επιθετικά όσο και στα ριμπάουντ. Με τους Κουλμπόκα και Μήτρου-Λονγκ σε πρωταγωνιστικούς ρόλους και ποσοστό 60% από τα 6,75 μ., ο Άρης πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 13 πόντων, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα.

Μετά την ανάπαυλα, η εικόνα του ματς δεν άλλαξε με τον Άρη να εκτοξεύει τη διαφορά στους 19 πόντους μετά από τρίποντο του Χαρέλ για το 63-44 και με το Περιστέρι να κάνει συνεχώς λάθη δείχνοντας πώς έχει χάσει τη συγκέντρωσή του. Oι Θεσσαλονικείς υπήρχαν παντού σε άμυνα και επίθεση ανεβαίνοντας στο +21 για το 68-47. To Περιστέρι είχε σφυγμό και αντεπιτέθηκε με 10 σερί πόντους για να μειώσει στους 11 για το 68-57 πριν το τελευταίο δεκάλεπτο.

Eκεί συνεχίστηκε το σερί 12 πόντων φτάνοντας τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα μετά από ώρα (68-59). Ωστόσο, ο Άρης διατήρησε την υπεροχή του και τα ηνία της αναμέτρησης και οδηγήθηκε προς τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 53-40, 68-57, 93-75

O MVP... Ο Αρνόλντας Κουλμπόκα με 19 πόντους, 5/5 τρίποντα και 6 ριμπάουντ σε 18:42 λεπτά συμμετοχής.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τάι Νίκολς με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Το 48.3% ποσοστό από την περιφέρεια του Άρη.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των Play In του Final 8:

Άρης – Περιστέρι 95-87

Ηρακλής – Κολοσσός (28/1, 16:00)

Μύκονος – Καρδίτσα (2/2, 14:00)

Προμηθέας – Μαρούσι (4/2, 18:00)

ΑΡΗΣ Betsson FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK EFF 0 ΜΗΤΡΟΥ ΛΟΝΓΚ ΕΛΑΪΖΑ * 24:42 14 6/11 54.5% 5/7 71.4% 1/4 25% 1/1 100% 0 5 5 5 4 2 1 0 18 3 JONES BRYCE * 22:51 22 5/8 62.5% 3/4 75% 2/4 50% 10/10 100% 0 3 3 4 3 0 0 0 26 5 NOUA AMINE * 20:49 7 1/6 16.7% 0/3 0% 1/3 33.3% 4/6 66.7% 2 1 3 1 1 0 1 0 5 9 ΤΣΑΙΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 06:22 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 3 0 0 0 1 10 FORRESTER JAKE * 20:03 6 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 0 2 2 0 1 7 11 ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 13:23 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 13 ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 13:44 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 2 3 2 0 0 2 17 ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:30 5 2/2 100% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 HARRELL RONNY * 24:10 7 2/10 20% 0/4 0% 2/6 33.3% 1/2 50% 4 4 8 3 1 0 1 0 10 33 ANDJUSIC DANILO 20:09 11 4/13 30.8% 2/8 25% 2/5 40% 1/3 33.3% 2 0 2 2 2 2 0 0 2 37 ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ ΝΤΟΥΜΠΟΥΙΣΤ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13:35 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 6 6 0 2 1 0 0 4 98 KULBOKA ARNOLDAS 18:42 19 7/8 87.5% 2/3 66.7% 5/5 100% 0/0 0% 1 5 6 0 0 1 1 0 24 TOTAL 200 93 31/65 47.7% 17/36 47.2% 14/29 48.3% 17/22 77.3% 10 29 39 19 21 10 4 1 107