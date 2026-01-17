Άρης - Περιστέρι 93-75: Στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας οι Θεσσαλονικείς!

Ο Άρης δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στο Περιστέρι και επικρατώντας με 93-75 κατάφερε να προκριθεί στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη.

Ο Άρης και το Περιστέρι διασταύρωσαν τα ξίφη τους στη Θεσσαλονίκη με φόντο το πολυπόθητο εισιτήριο για το Final Eight Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη με τους Θεσσαλονικείς να προκρίνονται επικτρατώντας με 93-75.

Ο Άρης θα βρεθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου στις 17 Φεβρουαρίου θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Προμηθέας – Μαρούσι.

Άρης - Περιστέρι: Το ματς

Οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν με το πόδι στο γκάζι, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις τους. Από το πρώτο λεπτό είχαν καταφέρει να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Το Περιστέρι βρήκε απαντήσεις κυρίως από τον Νίκολς, ο οποίος πέτυχε όλους τους πρώτους πόντους της ομάδας του με δύο τρίποντα, διαμορφώνοντας το 10-6. Στη συνέχεια, Μήτρου-Λονγκ και Άντζουσιτς πήραν πρωταγωνιστικό ρόλο για τον Άρη, οδηγώντας το σκορ στο 19-12.

Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν με ένα καλό διάστημα των Νίκολς και με τη βοήθεια και του τριπόντου του Παπαδάκη, ροκάνισαν τη διαφορά στο 25-23. Ωστόσο, ο Άρης ανέβασε ξανά στροφές στο δεύτερο δεκάλεπτο. Τρία διαδοχικά τρίποντα του Κουλμπόκα έδωσαν εκ νέου διψήφια διαφορά στους Θεσσαλονικείς (38-27), οι οποίοι κυριάρχησαν τόσο επιθετικά όσο και στα ριμπάουντ. Με τους Κουλμπόκα και Μήτρου-Λονγκ σε πρωταγωνιστικούς ρόλους και ποσοστό 60% από τα 6,75 μ., ο Άρης πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 13 πόντων, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα.

 

Μετά την ανάπαυλα, η εικόνα του ματς δεν άλλαξε με τον Άρη να εκτοξεύει τη διαφορά στους 19 πόντους μετά από τρίποντο του Χαρέλ για το 63-44 και με το Περιστέρι να κάνει συνεχώς λάθη δείχνοντας πώς έχει χάσει τη συγκέντρωσή του. Oι Θεσσαλονικείς υπήρχαν παντού σε άμυνα και επίθεση ανεβαίνοντας στο +21 για το 68-47. To Περιστέρι είχε σφυγμό και αντεπιτέθηκε με 10 σερί πόντους για να μειώσει στους 11 για το 68-57 πριν το τελευταίο δεκάλεπτο.

Eκεί συνεχίστηκε το σερί 12 πόντων φτάνοντας τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα μετά από ώρα (68-59). Ωστόσο, ο Άρης διατήρησε την υπεροχή του και τα ηνία της αναμέτρησης και οδηγήθηκε προς τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 53-40, 68-57, 93-75

O MVP... Ο Αρνόλντας Κουλμπόκα με 19 πόντους, 5/5 τρίποντα και 6 ριμπάουντ σε 18:42 λεπτά συμμετοχής.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τάι Νίκολς με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Το 48.3% ποσοστό από την περιφέρεια του Άρη.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των Play In του Final 8:

  • Άρης – Περιστέρι 95-87
  • Ηρακλής – Κολοσσός (28/1, 16:00)
  • Μύκονος – Καρδίτσα (2/2, 14:00)
  • Προμηθέας – Μαρούσι (4/2, 18:00)
ΑΡΗΣ BetssonFG2PT FG3PT FGFTREB
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLKEFF
0ΜΗΤΡΟΥ ΛΟΝΓΚ ΕΛΑΪΖΑ *24:42146/1154.5%5/771.4%1/425%1/1100%0555421018
3JONES BRYCE *22:51225/862.5%3/475%2/450%10/10100%0334300026
5NOUA AMINE *20:4971/616.7%0/30%1/333.3%4/666.7%213110105
9ΤΣΑΙΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ06:2200/00%0/00%0/00%0/00%011030001
10FORRESTER JAKE *20:0363/475%3/475%0/00%0/00%123022017
11ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ13:2300/00%0/00%0/00%0/00%011200003
13ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ13:4421/250%1/1100%0/10%0/00%011232002
17ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ01:3052/2100%1/1100%1/1100%0/00%000000005
25HARRELL RONNY *24:1072/1020%0/40%2/633.3%1/250%4483101010
33ANDJUSIC DANILO20:09114/1330.8%2/825%2/540%1/333.3%202222002
37ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ ΝΤΟΥΜΠΟΥΙΣΤ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ13:3500/10%0/10%0/00%0/00%066021004
98KULBOKA ARNOLDAS18:42197/887.5%2/366.7%5/5100%0/00%1560011024
TOTAL2009331/6547.7%17/3647.2%14/2948.3%17/2277.3%10293919211041107
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BetssonMINPTSFG2PT3PTFTREBASTPFTOSTLBLKEFF
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%ODT
0Ty Charles Nichols *27:43187/1643.8%5/862.5%2/825%2/450%3144510115
1Alvaro Cardenas *24:0552/633.3%2/366.7%0/30%1/1100%2575330010
2Jacob Van Tubbergen *16:2521/520%1/333.3%0/20%0/00%134103202
3Gregory John Petrakis II *07:3131/425%0/10%1/333.3%0/00%000000000
4Samuel Omar Payne *10:3421/250%1/250%0/00%0/00%202033000
5John Milton Ittounas11:5762/728.6%0/00%2/728.6%0/00%112110004
7Vasilios Mouratos20:0673/560%2/366.7%1/250%0/00%0333211112
14Dimitrios Kaklamanakis27:5652/540%2/540%0/00%1/333.3%246133015
22Calvin Dorsey Harris Jr19:36186/966.7%2/450%4/580%2/540%0110402015
23Konstantinos Papadakis05:0131/250%0/00%1/250%0/00%000100003
25William Glen Carius29:0662/728.6%1/1100%1/616.7%1/250%022241014
TOTAL2007528/6841.2%16/3053.3%12/3831.6%7/1546.7%1120311825155470
@Photo credits: eurokinissi
     

