Από το ζευγάρι Δόξα Λευκάδας - Μαρούσι, θα γίνει γνωστός ο αντίπαλος του Προμηθέα που θα διεκδικήσει μια θέση στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.

Η Δόξα Λευκάδας, θα φιλοξενήσει το Μαρούσι (14/01, 17:00), στο πλαίσιο της Δ’ φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος ανδρών.

Πιο συγκεκριμένα, ο νικητής του Unicef Trophy (Δόξα Λευκάδας), θα βρει μπροστά του τον 12ο του βαθμολογικού πίνακα (Μαρούσι) από τη Stoiximan GBL, μετά το πέρας του πρώτου γύρου.

Αμφότερες οι ομάδες θα βρεθούν αντίπαλες και ο νικητής του ζευγαριού, θα παίξει με τον Προμηθέα για να διεκδικήσει μια θέση στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος που θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 21 Φεβρουαρίου.

Οι ομάδες που έχουν ήδη πάρει την πρόκριση είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ενώ τα ζευγάρια που θα πάρουν τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια είναι τα εξής: