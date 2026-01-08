Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν θα ζητήσω ποτέ ανταλλαγή από τους Μπακς»

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς βρέθηκε στο επίκεντρο ενός ρεπορτάζ του «Athletic», με τον Σαμ Άμικ να παραθέτει μια δήλώση αφοσίωσης από τον Έλληνα σταρ.

Νέα δεδομένα σχετικά με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς φέρνει με ρεπορτάζ του στο Athletic ο Σαμ Άμικ.

Σε ένα μακροσκελές κείμενο ο έγκριτος ρεπόρτερ εξηγεί πως ο Γιάννης δείχνει με κάθε αφορμή το πόσο αφοσιωμένος είναι στους Μιλγουόκι Μπακς, ενώ παραθέτει και μια δήλωση του Αντετοκούνμπο, στην οποία ο Έλληνας σταρ τονίζει πως δεν είναι στη φύση του να ζητήσει ανταλλαγή.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ του Σαμ Άμικ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Αν κάποιος αναρωτιόταν αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο νιώθει πιεσμένος από όλα τα σενάρια ανταλλαγής που τον συνοδεύουν συνεχώς το τελευταίο διάστημα, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη έξω από τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων στο Chase Center, αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Ολόκληρη η οικογένειά του —η σύζυγός του, Μαράια, και τα τέσσερα μικρά παιδιά τους— δημιούργησε μια χαρούμενη εικόνα που ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με την απογοητευτική ήττα των Μιλγουόκι Μπακς με 120-113 από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Ο μεγαλύτερος γιος του, ο 5χρονος Λίαμ, ντρίμπλαρε μια μπάλα ανάμεσα στα αδέλφια του και παρακαλούσε τη μητέρα του να παίξει τον ρόλο της μπασκέτας. Η Μαράια τού έκανε το χατίρι, σχηματίζοντας με τα χέρια της ένα στεφάνι, καθώς εκείνος έψαχνε το σουτ του.

Τα παιδιά έπαιζαν και γελούσαν με αρκετά μέλη του επιτελείου των Μπακς, ανάμεσά τους και ο αντιπρόεδρος μπασκετικών επιχειρήσεων, Ντέιβ Ντιν. Λίγο πιο πέρα, η μητέρα του Γιάννη, Βερόνικα, καθόταν σε μια καρέκλα χαμογελώντας. Λίγα λεπτά αργότερα, στο οικογενειακό σκηνικό προστέθηκε και ο αδελφός του, φόργουορντ των Μπακς, Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Μέσα σε όλη τη φημολογία που κυκλοφορεί σε επίπεδο λίγκας, ότι ο Αντετοκούνμπο ίσως ζητήσει τελικά ανταλλαγή πριν από την προθεσμία της 5ης Φεβρουαρίου, αυτή δεν ήταν η εικόνα που θα περίμενε κανείς από έναν σούπερ σταρ του NBA που ετοιμάζεται να πιέσει για να φύγει. Και όπως εξήγησε ο ίδιος, στα 31 του χρόνια, στη συνέντευξη διάρκειας 11 λεπτών που παραχώρησε καθώς περπατούσε αργά προς το πούλμαν της ομάδας, αυτό συμβαίνει απλά γιατί δεν σκοπεύει να το κάνει.

«Δεν θα υπάρξει ποτέ περίπτωση, δεν θα υπάρξει ποτέ στιγμή, που θα βγω και θα πω “θέλω ανταλλαγή”», δήλωσε στο The Athletic ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει από το συμβόλαιό του το καλοκαίρι του 2027. «Δεν είναι… στη… φύση… μου. Εντάξει;».

Οι παύσεις ανάμεσα σε κάθε λέξη του έδειχναν μια προσεκτικότητα που δεν υπήρχε στις 18 Δεκεμβρίου, όταν η προσπάθειά του να σχολιάσει το τελευταίο ρεπορτάζ του ESPN για πιθανή αποχώρησή του κατέληξε σε μια μπερδεμένη συνέντευξη Τύπου, η οποία απλώς επιβάρυνε την εικόνα γύρω από την κατάστασή του. Αυτή τη φορά, όμως, το μήνυμά του ήταν απολύτως ξεκάθαρο.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Μπακς (16-21) και το γεγονός ότι η ήττα από τους Γουόριορς τους έριξε στην 11η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, ο Γιάννης μιλούσε σαν ένας άνθρωπος πλήρως αφοσιωμένος σε αυτό που έχει μπροστά του, όσο ατελές κι αν είναι.

Ακόμη κι αν οι τραυματισμοί του έχουν στοιχίσει τη συμμετοχή σε 14 από τα 37 παιχνίδια της ομάδας μέχρι τώρα, ο δύο φορές MVP βρίσκεται ξανά σε τροχιά για να βρεθεί ανάμεσα στους κορυφαίους της ψηφοφορίας, εφόσον δεν χάσει περισσότερα από τρία ακόμη ματς. Ο Αντετοκούνμπο μετρά κατά μέσο όρο 29,5 πόντους (με 64,5% συνολικά στα σουτ εντός παιδιάς), 10 ριμπάουντ και 5,5 ασίστ, όντας ένας από τους μόλις δύο παίκτες με αυτά τα νούμερα — ο άλλος είναι ο τραυματίας, τρεις φορές MVP, Νίκολα Γιόκιτς.

Για τους Μπακς, πάντως, δεν θα βρει κανείς άνθρωπο να πει κακή κουβέντα για το επίπεδο αφοσίωσης του Αντετοκούνμπο μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Και μόνο αυτό αποτελεί απόδειξη ότι δεν σχεδιάζει την έξοδό του. Τουλάχιστον όχι ακόμη.