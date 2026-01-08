Ο εκτελεστικός διευθυντής της EuroLeague, Γκόραν Σάσιτς, μίλησε για το NBA Europe και εξέφρασε τους προβληματισμούς του, αλλά και την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ NBA, FIBA και EuroLeague.

Για το πρότζεκτ του NBA Europe μίλησε σε συνέντευξή του ο εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης Προπονητών, Γκόραν Σάσιτς.

Ο Γκόραν Σάσιτς παραχώρησε συνέντευξη στο mackolik, όπου μεταξύ άλλων, έκανε εκτενή αναφορά στο πρότζεκτ του NBA Europe, παραθέτοντας αρκετά στοιχεία από το παρελθόν, τα οποία δεν ήταν γνωστά στο ευρύ κοινό.

Μεταξύ άλλων, ο Γκόραν Σάσιτς δήλωσε ότι ο Τζόρντι Μπερτομέου είχε προσεγγίσει τα μεγάλα ποδοσφαιρικά κλαμπ, χωρίς όμως να βρίσκει πρόσφορο έδαφος, ενώ τόνισε πως NBA, FIBA και EuroLeague πρέπει να βρουν μια κοινή λύση και να συνεχίσουν μαζί αυτή την προσπάθεια.

«Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα ζήτημα πολύ ευρύτερο από το ίδιο το μπάσκετ. Θα έλεγα μάλιστα ότι αφορά πρωτίστως το ποδόσφαιρο. Οι πρόσφατες συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες διαμορφώθηκαν με τη συμμετοχή της UEFA, δείχνουν ξεκάθαρα ότι αυτή η συζήτηση ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του μπάσκετ και συνδέεται άμεσα με το ποδοσφαιρικό οικοσύστημα.

Όταν ο πρώην, μακροβιότερος CEO της EuroLeague, Τζόρντι Μπερτομέου, συνομίλησε με μεγάλους ποδοσφαιρικούς συλλόγους όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Τσέλσι, η Άρσεναλ και η Παρί Σεν Ζερμέν, η απάντηση ήταν πάντα η ίδια: οι επενδύσεις είναι υπερβολικά υψηλές και απαιτείται πολύς χρόνος για να υπάρξει έστω μερική απόσβεση. Σύλλογοι όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα, που αποτελούν τα μεγαλύτερα αθλητικά brands στον κόσμο, λειτουργούν με ξεκάθαρη νοοτροπία· δεν πληρώνουν για να αγωνιστούν, αλλά πληρώνονται για να αγωνιστούν.

Αυτό θέτει δύο βασικά ερωτήματα: πώς θα μπορούσε το NBA να πείσει ποδοσφαιρικούς συλλόγους να επενδύσουν στο μπάσκετ και πώς θα μπορούσε να τους πείσει να καταβάλουν ένα ποσό συμμετοχής. Η Τουρκία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς οι πρόεδροι των συλλόγων δέχονται ήδη έντονη κριτική επειδή επενδύουν στο μπάσκετ αντί για το ποδόσφαιρο. Αν υποθέσουμε ένα κόστος εισόδου ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να δικαιολογηθεί στους φιλάθλους και θα μπορούσε ακόμη και να απειλήσει τη σταθερότητα των διοικήσεων.

Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί ότι, παρότι το NBA έχει προσλάβει μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες, μεταξύ αυτών και την JP Morgan, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο ολοκληρωμένο market analysis ή επιχειρηματικό πλάνο στο Board of Governors. Παραμένω επιφυλακτικός μέχρι να υπάρξει επίσημη ψηφοφορία και επίσημη ανακοίνωση ότι όλα αυτά έχουν εγκριθεί.

Παρόλα αυτά, υποστηρίζω απόλυτα την ιδέα το NBA, η FIBA και η EuroLeague να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να αναζητήσουν μια κοινή λύση. Αν οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι πειστούν ότι το μπάσκετ μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη επένδυση, όπως δείχνει και η σταδιακή άνοδος της Μπάγερν Μονάχου, τότε θα καλωσόριζα μια τέτοια εξέλιξη. Κατά τη γνώμη μου, το ευρωπαϊκό μπάσκετ, σε επίπεδο επιχειρηματικής ανάπτυξης, οφείλει τελικά να ακολουθήσει το παράδειγμα του ποδοσφαίρου», ήταν τα λόγια του Γκόραν Σάσιτς.