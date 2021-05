Ξέσπασε ο Χάντερ κατά της ισραηλίτικης λίγκας! (pic)

Τις τελευταίες μέρες κλιμακώθηκαν κατακόρυφα οι βομβαρδισμοί και οι εκτοξεύσεις ρουκετών ανάμεσα στο Ισραήλ και την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας.

Η σκηνή που οι παίκτες έπεσαν στο παρκέ όταν άρχισαν να ηχούν οι σειρήνες του πολέμου ήταν η πιο χαρακτηριστική όσον αφορά το μπασκετικό κομμάτι ενώ οι ξένοι αθλητές εξέφρασαν, μέσω των social media την επιθυμία τους να διακοπεί οριστικά το πρωτάθλημα!

Εν τέλει, η Winner League αποφάσισε να συνεχιστεί μέχρι νεωτέρας το πρωτάθλημα σε «φούσκα» στο Εϊλάτ, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 19/5, προκαλώντας την αντίδραση του Οθέλο Χάντερ: «Winner League, έδειξες ξανά στον κόσμο πως η ψυχαγωγία είναι πιο σημαντική από την ασφάλεια των ανθρώπων».

@WinnerLeague once again you just showed the world that entertainment is more important then the safety of people.

— Othello hunter (@O_hunter5) May 14, 2021