Την ώρα που ο 46χρονος τεχνικός ετοιμάζεται να έρθει στην Αθήνα προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ, η Χάποελ φαίνεται πώς βρήκε ήδη τον αντικαταστάτη του.

Σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα και δη τον Ρόι Κοέν του «Sport5», o Νταΐνιους Αντομάιτις θα είναι ο αντι-Κάτας στην ομάδα των Ιεροσολύμων.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ο Λιθουανός τεχνικός μόνο αν έρθουν τα πάνω κάτω δεν θα αποτελέσει τον επόμενο προπονητή της Χάποελ καθώς αυτή τη στιγμή οριστικοποιούνται οι τελευταίες λεπτομέρειες για την επίτευξη της συμφωνίας.

Dainius Adomaitis is expected to become Hapoel Jerusalem's new head coach@sport5il

