Ρίχνει ξανά τα «βέλη» του στην ισραηλινή λίγκα: «Αστείο και θλιβερό ταυτόχρονα» (pics)

Η αγωνιστική δράση στο Ισραήλ θα επανεκκινήσει οσονούπω, με τους παίκτες να έχουν γυρίσει στην χώρα και να κάνουν προπονήσεις, τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας. Την ίδια στιγμή, στους παίκτες δεν επιτρέπεται να κάνουν τίποτα άλλο, εκτός από το να μένουν στο ξενοδοχείο τους και να πηγαίνουν στο γήπεδο.

Ο Σκότι Ουίλμπεκιν, μετά τα παράπονα που είχε κάνει στην Winner League για τους χειρισμούς της, την βάζει ξανά στο... στόχαστρο.

«Είναι αστείο και θλιβερό ταυτόχρονα πως η λίγκα ξέρει ακριβώς πως νιώθουμε εμείς οι Αμερικανοί παίκτεςκαι ακόμα δεν αλλάζει ΤΙΠΟΤΑ... Αν ποτέ κάποιος θέλει να δείξει πόσο πεισματάρης είναι, απλά ας πάρει ως οδηγό το μπάσκετ στο Ισραήλ αυτό το καλοκαίρι», ανέφερε χαρακτηριστικά στο twitter.

Πάντως, το Υπουργείο Υγείας θα κάνει τηλεδιάσκεψη με παίκτες και προπονητές, για να τους εξηγήσει τα πρωτόκολλα υγείας, ενόψει της επανέναρξης.

It’s hilarious and sad at the same time how the league knows exatcly how us AMERICAN players feel and still won’t change ANYTHING lol....if anyone ever wants to show just how stubborn you can be, just look at basketball in Israel this summer for a guide! — Scottie Wilbekin (@scottiew_5) June 1, 2020

N don’t give me this MOH mess...cuz when the MOH said no fans a while back then no more than 5k fans at any event, somehow Maccabi and Jerusalem had fans n Jerusalem had more than 5k in the last game we played (ya they smacked us lol).so I know y’all can work things out better... — Scottie Wilbekin (@scottiew_5) June 1, 2020