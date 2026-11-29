G-League: Τιμωρία πέντε αγώνων στον Οκπάρα για γροθιά στον Ντίλινγκχαμ (vid)
Σε... ρινγκ μετατράπηκε αγώνας μπάσκετ της G-League, όταν ο rookie των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς Φέλιξ Οκπάρα, γρονθοκόπησε τον αντίπαλό του, Ρομπ Ντίλινγκχαμ.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής, ο 22χρονος σέντερ τιμωρήθηκε για τη γροθιά που έριξε στο πρόσωπο του αντιπάλου του, στην αναμέτρηση της Κάπιταλ Σίτι Γκόου Γκόου με τους Γουέτσεστερ Νικς την Παρασκευή (27/11).
Ο Οκπάρα χτύπησε τον αντίπαλό του, ύστερα από σπρώξιμο που δέχθηκε, με τους διαιτητές να μη σφυρίζουν τίποτα, προκαλώντας τον εκνευρισμό του πρώτου.
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Ο δεύτερος προσπάθησε να αντιδράσει και να... απαντήσει αλλά οι διαιτητές και οι υπόλοιποι παίκτες έσπευσαν να κατευνάσουν τα πνεύματα. Αμφότεροι αποβλήθηκαν από την αναμέτρηση, η οποία ολοκληρώθηκε με τους Γουέτσεστερ Νικς να επικρατούν με 125-104.
Δείτε τη στιγμή της έντασης:
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