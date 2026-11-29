Παναθηναϊκός: Με Λιβάι και Ταμπόρδα στα πλάγια, στον πάγκο ο Γιάγκουσιτς
Λίγη ώρα πριν από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο (17:30, NovaSports 2 League, Live απ' το Gazzetta) στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου έγινε γνωστή ενδεκάδα που επέλεξε ο προπονητής των «πράσινων», Τζέικομπ Νίστρουπ.
Ο Δανός τεχνικός δεν επιφύλασσε καθόλου αλλαγές, αφού παρέταξε όλα του τα «όπλα» προκειμένου να φύγει η ομάδα με το διπλό από το Περιστέρι. Κάτω από την εστία ήταν για ένα ακόμα παιχνίδι ο Πένια.
Μπροστά του θα είναι ο Ντε Φράι, που επέστρεψε δίπλα στον Φαν Ντρόνγκελεν. Στο δεξί άκρο της άμυνας θα είναι ο έμπειρος Καλάμπρια ενώ στο αριστερό ο Σαλάχ-Εντίν.
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Στη μεσαία γραμμή το δίδυμο θα αποτελείται από τους Κάνγκουα και Καμαρά. Στα δύο «φτερά» της επίθεσης θα είναι οι Λιβάι Γκαρσία και Ταμπόρδα ενώ στην κορυφή οι Τεττέη και Ντέσερς.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Σαλάχ-Εντίν, Καμαρά, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λιβάι, Τεττέη, Ντέσερς.
Your greens for tonight ☘️ #Panathinaikos #PAOFC #slgr #ATRPAO https://t.co/jlkqbAU9TI— Panathinaikos F.C. (@paofc_) November 29, 2026
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