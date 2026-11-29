Οι Χιούστον Ρόκετς ισοπέδωσαν τους Φιλαδέλφεια Σίξερς με 131-93 και μετά το τέλος του ματς ο Κέβιν Ντουράντ συναντήθηκε με τον Μάικ Τζέιμς.

Συνάντηση κορυφής στο Τέξας! Ο Μάικ Τζέιμς τα... είπε με τον Κέβιν Ντουράντ μετά την επιβλητική νίκη του Χιούστον εις βάρος των Σίξερς με 131-93, στην οποία ο «KD» ήταν εκ των πρωταγωνιστών.

Ο Αμερικανός σταρ της Αναντολού Εφές, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του είναι σε διαδικασία αποκατάστασης και αναρρώνει συνεχίζοντας τις θεραπείες με εντατικούς ρυθμούς. Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στη EuroLeague δεν έχασε την ευκαιρία να δει από κοντά τον αγώνα και να συναντήσει τον θρύλο της παγκόσμιας καλαθοσφαίρισης, με τον οποίο συνυπήρξαν στους Φοίνιξ Σανς και τους συνδέει στενή φιλία. Ο Τζέιμς είχε... πηγαδάκι και με τον ΦανΦλίτ σε ιδιαίτερα καλό κλίμα.