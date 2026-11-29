NBA: Μάικ Τζέιμς και Ντουράντ συναντήθηκαν στο Χιούστον (vid)
Συνάντηση κορυφής στο Τέξας! Ο Μάικ Τζέιμς τα... είπε με τον Κέβιν Ντουράντ μετά την επιβλητική νίκη του Χιούστον εις βάρος των Σίξερς με 131-93, στην οποία ο «KD» ήταν εκ των πρωταγωνιστών.
Ο Αμερικανός σταρ της Αναντολού Εφές, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του είναι σε διαδικασία αποκατάστασης και αναρρώνει συνεχίζοντας τις θεραπείες με εντατικούς ρυθμούς. Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στη EuroLeague δεν έχασε την ευκαιρία να δει από κοντά τον αγώνα και να συναντήσει τον θρύλο της παγκόσμιας καλαθοσφαίρισης, με τον οποίο συνυπήρξαν στους Φοίνιξ Σανς και τους συνδέει στενή φιλία. Ο Τζέιμς είχε... πηγαδάκι και με τον ΦανΦλίτ σε ιδιαίτερα καλό κλίμα.
Tedavi sürecinde Houston'da bulunan Mike James de Rockets-Sixers maçındaydı. Kevin Durant'le beraber... Maçın ardından kısa bir röportaj ricasında bulunsam da "Ben şu anda sadece bir vatandaşım" diye kibarca reddetti 😬 https://t.co/rGXIU12elz— Ruhat Akkuş (@ruhatakkus) November 29, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.