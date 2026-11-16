Ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν, έκανε ρεκόρ καριέρας στη G-League, σημειώνοντας 42 πόντους στη νίκη της ομάδας του.

Ακόμα... βάζει ο Ομέρ Γιούρτσεβεν! Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού έκανε ρεκόρ καριέρας στη G-League με τη φανέλα των «Rio Grande Valley Vipers», που είναι η θυγατρική των Χιούστον Ρόκετς. Ο Τούρκος σέντερ κατέγραψε 42 πόντους με 18/26 σουτ, 5/5 βολές, 11 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμοα και 2 τάπες, όντας ο ακρογωνιαίος λίθος για την επικράτηση της ομάδα του με 105-97, εις βάρος των «Texas Legends».

Omer has the first 4 points of the game 😤 https://t.co/9l5iQH39U4 November 15, 2026

Ο 28χρονος αθλητής συνεχίζει να παλεύει μέσω της αναπτυξιακής λίγκας για μια θέση στον «μαγικό κόσμο του NBA» και στους Vipers για την ώρα έχει βρει το κατάλληλο περιβάλλον, ούτως ώστε να έχει πολύ χρόνο συμμετοχής και ηγετικό ρόλο μέσα στο παρκέ.