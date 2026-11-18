Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι. Ο εξωγήινος Βεζένκοβ, η τύχη του Ολυμπιακού και η ατυχία της Μακάμπι, ο πολύτιμος Τζόζεφ και το ρεσιτάλ αφέλειας των Ισραηλινών.

Ο Ολυμπιακός πέτυχε μία απίστευτη νίκη στην Κύπρο επί της Μακάμπι με 95-97 στην παράταση και βελτίωσε το ρεκόρ του στο 9-3 στην EuroLeague, παραμένοντας στην κορυφή.

Το Gazzetta αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη των Πειραιωτών.

Το play για το σουτ-προσευχή του Βεζένκοβ, η αφέλεια της Μακάμπι και η ραψωδία του “ερυθρόλευκου” σταρ

Ξεκινώντας από τα πλέον βασικά: Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός είχε την τύχη με το μέρος του. Όποτε μία ομάδα στέλνει ένα ματς στην παράταση με buzzer-beater από το κέντρο, στο οποίο ο παίκτης που σουτάρει είχε πλάτη στο καλάθι, είναι τυχερή. Κάπου εδώ όμως υπάρχουν δύο “αλλά”:

Ο Ολυμπιακός ήταν τυχερός, αλλά στην τελευταία φάση έγιναν δύο πράγματα: 1. Οι “ερυθρόλευκοι” έτρεξαν ένα play για να βρουν σουτ. 2. Η Μακάμπι έδωσε ρεσιτάλ αφέλειας, αφού αρχικά ο Γιαμ Μάνταρ έκανε “δώρο” την μπάλα στον Ολυμπιακό και στην συνέχεια οι παίκτες της αδράνησαν και άφησαν ελεύθερο τον Βεζένκοβ. Ιδού:

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ ετοιμάζεται για την επαναφορά, χωρίς κανέναν παίκτη να τον μαρκάρει, αφού ο Μάνταρ απλώς κάθεται. Ο Τζόζεφ δίνει σκριν στον Φουρνιέ και ο Χολ στον Βεζενκοβ.

Ο Βεζένκοβ είναι μόνος του και ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ - που δεν έχει καμία πίεση από αντίπαλο - πασάρει την μπάλα.

Ο Βεζένκοβ σουτάρει έχοντας τρεις παίκτες γύρω του, αλλά πρακτικά το σουτ είναι ελεύθερο και ευστοχεί.

Είναι τυχερό το καλάθι του Βεζένκοβ; Σίγουρα. Εξάντλησε, όμως, ο Ολυμπιακός τις πιθανότητές του να βρει ένα - τηρουμένων των αναλογιών - καλό σουτ για έναν από τους καλύτερους - αν όχι τον καλύτερο - σουτέρ στην Ευρώπη; Ναι. Ήταν αφελής η Μακάμπι; Ναι, αφού πρακτικά δεν έπαιξε άμυνα στο τέλος.

Αφήνοντας την φάση που έστειλε το ματς στην παράταση στην άκρη - με ένα σουτ που θα μνημονεύεται για χρόνια - δεν πρέπει βέβαια κάποιος να αμελήσει να αναφέρει ότι ο Βεζένκοβ πραγματοποίησε μία μυθική εμφάνιση. Ο σταρ του Ολυμπιακού τελείωσε το ματς με 37 πόντους με 6/9 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 7/8 βολές, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και μόλις 1 λάθος σε 39 λεπτά συμμετοχής, σε μία μπασκετική ραψωδία.

Έχει γίνει τεράστια κουβέντα όλα αυτά τα χρόνια για το πώς ο Βεζένκοβ έχει πολλούς τρόπους να σκοράρει. Το ματς με την Μακάμπι ήταν μία ακόμα απόδειξη, με τον ταλαντούχο φόργουορντ να κουβαλάει τον Ολυμπιακό στα δύσκολα, να σημειώνει το - μέχρι στιγμής - καλάθι της σεζόν και να δίνει διαρκώς λύσεις. Στο τέλος, βέβαια, είχε και βοήθεια.

Η κλάση του Φουρνιέ, ο τρομερός Τζόζεφ και η τελευταία φάση

Ο Ολυμπιακός υπέφερε κόντρα στην Μακάμπι. Η κούραση και το μικρό ροτέισον λόγω των απουσιών τον έφθειραν. Οι Γουάλας (18 πόντοι) και Κλαρκ (15 πόντοι και 7 ασίστ) χτύπησαν στο ένας εναντίον ενός, η Μακάμπι είχε 18 επιθετικά ριμπάουντ για 18 αμυντικά (!) του Ολυμπιακού. Ο Εβάν Φουρνιέ σίγησε μετά το καλό του ξεκίνημα, τελειώνοντας το ματς με 16 πόντους με 0/4 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 5 λάθη και 7 ασίστ σε 34 λεπτά συμμετοχής. Οι “ερυθρόλευκοι” δεν είχαν ενέργεια, έμεναν στο ματς από την επίθεσή τους.

Σε ένα ματς που όλα πήγαν στραβά, ο Ολυμπιακός είδε αρχικά τον Βεζένκοβ να τον κουβαλάει. Είδε όμως και τον Κόρι Τζόζεφ να δίνει ρεσιτάλ, τελειώνοντας το ματς με 14 πόντους (1/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα) και 5 ασίστ - που έδωσαν άλλους 14 πόντους - αλλά και +17 στο σύστημα +/- σε 30 λεπτά συμμετοχής! Το κερασάκι στην τούρτα στην εμφάνιση του Καναδού ήταν, βέβαια, το νικητήριο τρίποντο που σημείωσε. Πρώτα, όμως, μία σημείωση:

Μέσα στον χαμό για το μυθικό τρίποντο του Βεζένκοβ και το νικητήριο τρίποντο του Τζόζεφ, σχεδόν ξεχάστηκε το τρίποντο που σημείωσε ο Εβάν Φουρνιέ ενδιάμεσα, μειώνοντας σε 95-94. Ένα τρίποντο που ήρθε έπειτα από πάνω από 10 λεπτά που ο Γάλλος ήταν εξαφανισμένος. Αυτός όμως είναι ο Φουρνιέ και αυτή η κλάση του. Το συγκεκριμένο καλάθι - και η άμυνα που έβγαλε στην επόμενη φάση ο Ολυμπιακός υποχρεώνοντας σε λάθος την Μακάμπι, έστησαν το σκηνικό για το νικητήριο καλάθι του Τζόζεφ, όπου έγινε το εξής:

Ο Φουρνιέ παίζει ένας με έναν και πάει προς το καλάθι. Ο Τζόζεφ πάει προς την κορυφή για να του δώσει επιλογή πάσας.

Ο Φουρνιέ κλείνεται και πασάρει έξω στον Τζόζεφ.

Ο Τζόζεφ ευστοχεί σε τρίποντο.

Η τελευταία φάση μοιάζει - και σε έναν βαθμό - είναι απλή. Είναι φάση συνήθειας, ρουτίνας. Δεν είναι πάντα εύκολο να εκτελεστεί όμως. Αρχικά, ο Φουρνιέ πάει προς το καλάθι και πατάει ρακέτα και με τα δύο πόδια. Αυτό του δίνει επιλογές, αφού δεν πρέπει να βιαστεί. Ο δε Τζόζεφ, κάνει αυτό που θέλουν πάντα οι προπονητές: Μετακινείται - έστω λίγο - προς την κορυφή, φτιάχνει το spacing (αποστάσεις) του Ολυμπιακού, δίνει επιλογή πάσας στον συμπαίκτη του. Με λίγα λόγια, κάνει το σωστό. Το αν θα μπει το σουτ ή όχι, είναι μία άλλη ιστορία. Τακτικά, αυτή η φάση είναι σωστή, όλοι κάνουν αυτό που πρέπει και ζουν με το αποτέλεσμα.

Μία νίκη-σταθμός

Ο Ολυμπιακός των πολλών απουσιών πήρε ένα παιχνίδι που έμοιαζε γραφτό να μην το πάρει. Σημείωσε την 6η εκτός έδρας νίκη του σε 7 ματς. Για να το κάνει αυτό χρειάστηκε τύχη και μεγάλα σουτ. Παράλληλα, όμως, πήρε αυτή τη νίκη γιατί έχει παίκτες με προσωπικότητα, αλλά και επειδή παρέμεινε πιστός στις αρχές του ακόμα και όταν όλα έμοιαζαν χαμένα, βγάζοντας φάσεις σε δύσκολα σημεία και παραμένοντας ομάδα.

Είναι σαφές ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει έλλειμμα κορμιών. Το πρόβλημα είναι καθαρά αριθμητικό, αφού οι τραυματισμοί των Μοντέρο, Μιλουτίνοβ, η απουσία του Ντόρσεϊ (που ξεκίνησε προπονήσεις) και η αποχώρηση του Κόντσαρ μίκρυναν επικίνδυνα το ροτέισον. Οι βασικοί παίκτες του Ολυμπιακού παίζουν +30 λεπτά συνεχώς και είναι ακόμα Νοέμβριος. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί και το γνωρίζουν στο “ερυθρόλευκο” στρατόπεδο. Εν μέσω εξάντλησης, όμως, είναι σίγουρα καλύτερα τα πράγματα όταν έρχονται και νίκες.