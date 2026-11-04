Ζιάγκος: «Να ισορροπήσουμε το κίνητρό μας»

Διαβάστε όλα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Βαγγέλγης Ζιάγκος, μετά τη νίκη της Μυκόνου επί της Οραντέα.

Η Μύκονος επικράτησε της Οραντέα με 89-79, με τον Βαγγέλη Ζιάγκο στις δηλώσεις να αναφέρεται στο 5/5 της ομάδας του στο FIBA Europe Cup.

Μάλιστα τόνισε πως ήταν σημαντική νίκη για την ομάδα του, τόσο για βαθμολογική, όσο και για την αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βαγγέλης Ζιάγκος:

«Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη για εμάς, ένας σημαντικός αγώνας, όχι τόσο από βαθμολογικής πλευράς, όσο κυρίως για την αυτοπεποίθησή μας ως ομάδα, αλλά και για την αυτοπεποίθηση των παικτών. Προερχόμασταν από μια ήττα στην έδρα μας και θέλαμε να αντιδράσουμε, να ανακάμψουμε και να αποκτήσουμε ξανά αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας, κυρίως στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στις απαιτήσεις και στον υψηλό ανταγωνισμό της GBL τη φετινή σεζόν. Θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα των τελευταίων δεκαετιών. Για εμάς είναι σημαντικό να ισορροπήσουμε το κίνητρό μας ανάμεσα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τους αγώνες του εγχώριου πρωταθλήματος.

Πρόκειται, φυσικά, για δύο διαφορετικές διοργανώσεις, με διαφορετική προσέγγιση και διαφορετικό στιλ μπάσκετ. Δυστυχώς, από εβδομάδα σε εβδομάδα και από αγώνα σε αγώνα, αναγκαζόμαστε να παρατάσσουμε διαφορετική σύνθεση εξαιτίας των τραυματισμών. Η αποψινή μας εμφάνιση αποτελεί ισχυρή απόδειξη ότι αυτή η ομάδα διαθέτει χαρακτήρα και ισχυρή προσωπικότητα. Αγωνιστήκαμε χωρίς τον Φάντερμπερκ στη γραμμή των ψηλών και χωρίς τον Μάντζαρη στην περιφέρεια. Πλέον, ξεκινάμε την προετοιμασία μας για έναν πολύ σημαντικό, κρίσιμο και πραγματικά δύσκολο εκτός έδρας αγώνα απέναντι στον Ηρακλή, σε μια ιδιαίτερα δυνατή έδρα».