GBL: Οι ώρες και τα κανάλια των σημερινών (15/11) αναμετρήσεων
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Δείτε τις ώρες και τα κανάλια των σημερινών (15/11) αναμετρήσεων, για την 7η αγωνιστική της GBL.
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Κολοσσό Ρόδου (13:00 LIVE από το Gazzetta), στο ματς που ανοίγει την αυλαία της δεύτερης μέρας για την 7η αγωνιστική της GBL.
Την ίδια ώρα το Περιστέρι υποδέχεται τη Μύκονο (13:00), ενώ τρεις ώρες αργότερα (16:00) οι Βίκος Φalcons φιλοξενούν το Μαρούσι.
Στο ματς που κλείνει την αυλαία της 7ης αγωνιστικής ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό (17:30 LIVE από το Gazzetta) στο «Αλεξάνδρειο».
Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων:
- 13:00: Παναθηναϊκός - Κολοσσός Ρόδου (LIVE από το Gazzetta, Σπορ FM TV 1)
- 13:00: Περιστέρι - Μύκονος (Σπορ FM TV2)
- 16:00: Βίκος Φalcons - Μαρούσι (Σπορ FM TV 3)
- 17:30: Άρης - Ολυμπιακός (ΣΚΑΪ)
@Photo credits: eurokinissi
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