Δείτε τις ώρες και τα κανάλια των σημερινών (15/11) αναμετρήσεων, για την 7η αγωνιστική της GBL.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Κολοσσό Ρόδου (13:00 LIVE από το Gazzetta), στο ματς που ανοίγει την αυλαία της δεύτερης μέρας για την 7η αγωνιστική της GBL.

Την ίδια ώρα το Περιστέρι υποδέχεται τη Μύκονο (13:00), ενώ τρεις ώρες αργότερα (16:00) οι Βίκος Φalcons φιλοξενούν το Μαρούσι.

Στο ματς που κλείνει την αυλαία της 7ης αγωνιστικής ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό (17:30 LIVE από το Gazzetta) στο «Αλεξάνδρειο».

Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων: