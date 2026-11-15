Το Περιστέρι επικράτησε της Μυκόνου με 84-67 για την 7η αγωνιστική της GBL, πετυχαίνοντας την 4η νίκη του στο πρωτάθλημα.

Επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη GBL το Περιστέρι, αφού επικράτησε στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» της Μυκόνου με 84-67.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθούπουλου παρουσιάστηκε πιο συγκεντρωμένη στην αναμέτρηση και πατώντας το... γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο μπόρεσε να φτάσει σχετικά άνετα προς το θετικό αποτέλεσμα.

Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχος ο Νίκολς με 17 πόντους, ενώ για τους νησιώτες ξεχώρισε ο Λοβ με 15 πόντους.

Περιστέρι - Μύκονος: Η εξέλιξη του αγώνα

Ισορροπημένο ήταν το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» στο σκορ και να μοιράζονται το προβάδισμα (6-10, 4'). Ωστόσο από εκείνο το σημείο και μετέπειτα το Περιστέρι κυριάρχησε σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού και βρίσκοντας 12 πόντους από τον πάγκο, πραγματοποίησε σερί 15-0, παίρνοντας διψήφια τιμή στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (21-10, 10').

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου η Μύκονος βελτίωσε την άμυνά της και κάνοντας δικό της σερί (9-0), μπόρεσε να ψαλιδίσει τη διαφορά (22-19, 13').



Η ομάδα του Ξανθόπουλου με δύο εύστοχα τρίποντα από Νίκολς και Γκιουζέλη, έστειλε το ματς στο +8 (30-22, 15'). Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τη Μύκονο να πραγματοποιεί εκ νέου αντεπίθεση και να πηγαίνει στα αποδυτήρια ισόπαλη (35-35, 20'), με τους δύο συλλόγους να βρίσκονται στα ίσια (ριμπ- 16-17, ασίστ- 10-9, κλεψίματα 4-6, λάθη 8-6).

«Ορεξάτο» μπήκε το Περιστέρι μετά την ανάπαυλα, με τους «πρίγκιπες της Δυτικής όχθης» να κάνουν γρήγορο σερί (7-0) και να ξεφεύγουν, (42-35, 21'), ενώ λίγο αργότερα πήραν πάλι... αέρα 11 πόντων (49-38, 23').

Ο Λοβ με στη συνέχεια το πήρε πάνω του και πετυχαίνοντας πέντε συνεχόμενους πόντους, κράτησε την ομάδα του κοντά στο σκορ (53-49, 28'), με τον ίδιο να έχει 11π. Το Περιστέρι απάντησε με τη σειρά του, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο με +12 (61-49, 30'), αποκτώντας και πάλι το πλεονέκτημα.

Η 4η και τελευταία περίοδος ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να βρίσκονται μπροστά με +14 (66-52, 32') και να ελέγχουν πλήρως τη διακύμανση του αγώνα τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση, ενώ λίγο αργότερα ο Νίκολς διαμόρφωσε το (69-53, 34').

Το ίδιο σκηνικό συνέχισε και οδεύοντας προς το φινάλε του αγώνα, με τη Μύκονο να υποπίπτει σε λάθη και το Περιστέρι να τα εκμεταλλεύεται, διατηρώντας διψήφιες διαφορές μέχρι το τέλος (74-59, 37').

Τα δεκάλεπτα: 21-10, 35-35, 61-49, 84-67



ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Στο δεύτερο ημίχρονο κρατούσε τις διψήφιες διαφορές και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στη Μύκονο

MVP ΗΤΑΝ Ο...Τάι Νίκολς με 17 πόντους (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/4 βολές), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, συγκεντρώνοντας 16 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο...Φράιντελ με 11 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ...Πολύ καλός για ακόμη μία φορά ο Λοβ που 15 πέτυχε πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο...Κάριους έμεινε στους 3 πόντους σε 18 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Οι 28 πόντοι του Περιστερίου στον αιφνιδιασμό έναντι των 8 της Μυκόνου.