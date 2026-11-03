«Ασταμάτητη» η Μύκονος, επικράτησε με 89-79 και της Οραντέα και έκανε το 5/5 στο FIBA Europe Cup.
Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ στο τελευταίο δεκάλεπτο και μπόρεσε να... καθαρίσει το παιχνίδι.
Πρώτος σκόρερ για τη Μύκονο ο Ντέβιν Κάναντι που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους.
Μύκονος - Οραντέα: Η εξέλιξη του αγώνα
Η Οραντέα ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, αφού εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Μυκόνου και μπόρεσε να προηγηθεί με διψήφια διαφορά από νωρίς (6-16, 7')
Στο δεύτερο δεκάλεπτο η κατάσταση ανατράπηκε, καθώς η νησιωτική ομάδα βελτίωσε την άμυνά της και μπόρεσε να βρεις τις λύσεις της στο μπροστινό μέρος του παιχνιδιού, μειώνοντας την απόσταση του σκορ, στον πόντο (36-37, 20').
Μετά την ανάπαυλα οι άμυνες κυριαρχούσαν των επιθέσεων με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» στο σκορ.
Στην τελευταία περίοδο, η Μύκονος...πάτησε γκάζι και μπόρεσε να πάρει μέχρι και διψήφια διαφορά (84-72, 39') και έλεγξε τα τελευταία λεπτά για να πανηγυρίσει την 5η νίκη της στη διοργάνωση.
Τα δεκάλεπτα: 15-24, 36-37, 56-54, 89-79
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ στο τελευταίο δεκάλεπτο.
MVP ΗΤΑΝ Ο... Κάναντι με 21 πόντους, 4 ριμπαόυντ και 1 ασίστ.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ Ο.... Λοβ με 14 πόντους.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο....Τζέφερσον ,με 16 πόντους και 10 ασίστ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Φομετέσκου έμεινε στους 3 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Το double-double του Τζέφερσον με 16 πόντους και 10 ασίστ.
|Mykonos BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|Tyree Appleby *
|30:13
|11
|3/8
|37.5%
|3/6
|50%
|0/2
|0%
|5/5
|100%
|1
|2
|3
|7
|1
|3
|-
|-
|12
|13
|4
|Elijah Childs
|33:29
|7
|3/4
|75%
|2/2
|100%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|1
|3
|-
|3
|1
|19
|15
|6
|Vasileios Kavvadas *
|09:32
|6
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|1
|-
|1
|-
|2
|1
|-
|1
|-5
|4
|9
|Angelos Lagios
|01:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|-
|2
|-
|-
|-
|4
|1
|10
|Dionisis Skoulidas
|04:01
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|2
|0
|12
|Kyriakos Petanidis
|03:51
|2
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|-
|1
|1
|-
|3
|1
|-
|-
|-6
|2
|13
|Filippos Tigkas
|21:34
|8
|2/5
|40%
|1/4
|25%
|1/1
|100%
|3/4
|75%
|-
|2
|2
|1
|2
|2
|1
|-
|11
|6
|14
|Ioannis Sidiroilias
|Did Not Play
|20
|Konstantinos Iatridis
|05:26
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|-
|1
|-
|-
|1
|-3
|2
|22
|Jermaine Love *
|26:42
|17
|5/9
|55.56%
|4/5
|80%
|1/4
|25%
|6/7
|85.71%
|-
|2
|2
|4
|4
|1
|-
|1
|1
|18
|22
|Ronnie Harrell *
|31:28
|17
|6/8
|75%
|1/2
|50%
|5/6
|83.33%
|0/0
|0%
|-
|4
|4
|3
|4
|2
|2
|-
|-1
|22
|30
|Devin Cannady *
|32:43
|21
|6/10
|60%
|4/5
|80%
|2/5
|40%
|7/9
|77.78%
|1
|3
|4
|1
|2
|-
|1
|-
|16
|21
|Team/Coaches
|1
|2
|3
|1
|1
|-
|TOTAL
|200
|89
|27/51
|52.94%
|17/29
|58.62%
|10/22
|45.45%
|25/29
|86.21%
|6
|22
|28
|17
|26
|11
|7
|4
|-
* Starters
Coach: Evangelos Ziagkos
Assistant(s): Angelos Tsikliras, Stamatios Tsantes
|CSM CSU Raiffeisen Oradea
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|4
|Josh Jefferson *
|29:20
|16
|5/14
|35.71%
|2/4
|50%
|3/10
|30%
|3/3
|100%
|-
|2
|2
|10
|1
|2
|2
|-
|-3
|19
|5
|Tudor Fometescu
|21:12
|3
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|2
|1
|-
|-
|-12
|1
|6
|Quincy Guerrier
|18:56
|10
|4/7
|57.14%
|4/6
|66.67%
|0/1
|0%
|2/7
|28.57%
|1
|-
|1
|-
|2
|1
|2
|-
|-12
|4
|10
|Malik Osborne *
|21:58
|9
|3/8
|37.5%
|3/5
|60%
|0/3
|0%
|3/4
|75%
|4
|3
|7
|-
|5
|2
|-
|-
|2
|8
|11
|David Nichols *
|28:13
|11
|5/16
|31.25%
|4/10
|40%
|1/6
|16.67%
|0/0
|0%
|2
|4
|6
|5
|4
|1
|-
|-
|4
|10
|12
|George Blaj-Voinescu
|03:04
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|0
|0
|13
|Bodie Hume *
|25:51
|12
|5/9
|55.56%
|3/3
|100%
|2/6
|33.33%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|1
|2
|-
|-
|2
|-2
|17
|14
|Rolland Torok
|03:15
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-1
|3
|23
|Luca Nastrut
|15:24
|2
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|-
|1
|-
|-
|1
|-
|-
|-17
|1
|30
|Dan Akin *
|32:47
|13
|4/8
|50%
|4/8
|50%
|0/0
|0%
|5/8
|62.5%
|5
|2
|7
|2
|4
|1
|1
|-
|-9
|15
|35
|Marian Schmidt
|Did Not Play
|Team/Coaches
|5
|2
|7
|1
|1
|-
|TOTAL
|200
|79
|29/67
|43.28%
|21/37
|56.76%
|8/30
|26.67%
|13/22
|59.09%
|19
|18
|37
|18
|25
|10
|5
|2
|-
* Starters
Coach: Mikko Riipinen
Assistant(s): Ciprian Enache, David Karsai
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