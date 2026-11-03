Η Μύκονος επικράτησε της Οραντέα με 89-79 και διατήρησε το αήττητο στο FIBA Europe Cup.

«Ασταμάτητη» η Μύκονος, επικράτησε με 89-79 και της Οραντέα και έκανε το 5/5 στο FIBA Europe Cup.

Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ στο τελευταίο δεκάλεπτο και μπόρεσε να... καθαρίσει το παιχνίδι.

Πρώτος σκόρερ για τη Μύκονο ο Ντέβιν Κάναντι που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους.

Μύκονος - Οραντέα: Η εξέλιξη του αγώνα

Η Οραντέα ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, αφού εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Μυκόνου και μπόρεσε να προηγηθεί με διψήφια διαφορά από νωρίς (6-16, 7')

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η κατάσταση ανατράπηκε, καθώς η νησιωτική ομάδα βελτίωσε την άμυνά της και μπόρεσε να βρεις τις λύσεις της στο μπροστινό μέρος του παιχνιδιού, μειώνοντας την απόσταση του σκορ, στον πόντο (36-37, 20').

Μετά την ανάπαυλα οι άμυνες κυριαρχούσαν των επιθέσεων με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» στο σκορ.

Στην τελευταία περίοδο, η Μύκονος...πάτησε γκάζι και μπόρεσε να πάρει μέχρι και διψήφια διαφορά (84-72, 39') και έλεγξε τα τελευταία λεπτά για να πανηγυρίσει την 5η νίκη της στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 36-37, 56-54, 89-79

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ στο τελευταίο δεκάλεπτο.

MVP ΗΤΑΝ Ο... Κάναντι με 21 πόντους, 4 ριμπαόυντ και 1 ασίστ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ Ο.... Λοβ με 14 πόντους.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο....Τζέφερσον ,με 16 πόντους και 10 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Φομετέσκου έμεινε στους 3 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Το double-double του Τζέφερσον με 16 πόντους και 10 ασίστ.

Mykonos BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Tyree Appleby * 30:13 11 3/8 37.5% 3/6 50% 0/2 0% 5/5 100% 1 2 3 7 1 3 - - 12 13 4 Elijah Childs 33:29 7 3/4 75% 2/2 100% 1/2 50% 0/0 0% 1 3 4 1 3 - 3 1 19 15 6 Vasileios Kavvadas * 09:32 6 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 2/2 100% 1 - 1 - 2 1 - 1 -5 4 9 Angelos Lagios 01:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - 1 1 - 2 - - - 4 1 10 Dionisis Skoulidas 04:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - 1 - - - 2 0 12 Kyriakos Petanidis 03:51 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% - 1 1 - 3 1 - - -6 2 13 Filippos Tigkas 21:34 8 2/5 40% 1/4 25% 1/1 100% 3/4 75% - 2 2 1 2 2 1 - 11 6 14 Ioannis Sidiroilias Did Not Play 20 Konstantinos Iatridis 05:26 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 2 3 - 1 - - 1 -3 2 22 Jermaine Love * 26:42 17 5/9 55.56% 4/5 80% 1/4 25% 6/7 85.71% - 2 2 4 4 1 - 1 1 18 22 Ronnie Harrell * 31:28 17 6/8 75% 1/2 50% 5/6 83.33% 0/0 0% - 4 4 3 4 2 2 - -1 22 30 Devin Cannady * 32:43 21 6/10 60% 4/5 80% 2/5 40% 7/9 77.78% 1 3 4 1 2 - 1 - 16 21 Team/Coaches 1 2 3 1 1 - TOTAL 200 89 27/51 52.94% 17/29 58.62% 10/22 45.45% 25/29 86.21% 6 22 28 17 26 11 7 4 -

* Starters

Coach: Evangelos Ziagkos

Assistant(s): Angelos Tsikliras, Stamatios Tsantes

CSM CSU Raiffeisen Oradea FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 4 Josh Jefferson * 29:20 16 5/14 35.71% 2/4 50% 3/10 30% 3/3 100% - 2 2 10 1 2 2 - -3 19 5 Tudor Fometescu 21:12 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% - - - - 2 1 - - -12 1 6 Quincy Guerrier 18:56 10 4/7 57.14% 4/6 66.67% 0/1 0% 2/7 28.57% 1 - 1 - 2 1 2 - -12 4 10 Malik Osborne * 21:58 9 3/8 37.5% 3/5 60% 0/3 0% 3/4 75% 4 3 7 - 5 2 - - 2 8 11 David Nichols * 28:13 11 5/16 31.25% 4/10 40% 1/6 16.67% 0/0 0% 2 4 6 5 4 1 - - 4 10 12 George Blaj-Voinescu 03:04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - 2 - - - 0 0 13 Bodie Hume * 25:51 12 5/9 55.56% 3/3 100% 2/6 33.33% 0/0 0% 1 5 6 1 2 - - 2 -2 17 14 Rolland Torok 03:15 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% - - - - 2 - - - -1 3 23 Luca Nastrut 15:24 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 - 1 - - 1 - - -17 1 30 Dan Akin * 32:47 13 4/8 50% 4/8 50% 0/0 0% 5/8 62.5% 5 2 7 2 4 1 1 - -9 15 35 Marian Schmidt Did Not Play Team/Coaches 5 2 7 1 1 - TOTAL 200 79 29/67 43.28% 21/37 56.76% 8/30 26.67% 13/22 59.09% 19 18 37 18 25 10 5 2 -

* Starters

Coach: Mikko Riipinen

Assistant(s): Ciprian Enache, David Karsai