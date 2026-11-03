Μύκονος - Οραντέα 89-79: Ασταμάτητη και 5/5!

Παναγιώτης Αρταβάνης

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Η Μύκονος επικράτησε της Οραντέα με 89-79 και διατήρησε το αήττητο στο FIBA Europe Cup.

«Ασταμάτητη» η Μύκονος, επικράτησε με 89-79 και της Οραντέα και έκανε το 5/5 στο FIBA Europe Cup.

Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ στο τελευταίο δεκάλεπτο και μπόρεσε να... καθαρίσει το παιχνίδι.

Πρώτος σκόρερ για τη Μύκονο ο Ντέβιν Κάναντι που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους.

Μύκονος - Οραντέα: Η εξέλιξη του αγώνα

Η Οραντέα ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, αφού εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Μυκόνου και μπόρεσε να προηγηθεί με διψήφια διαφορά από νωρίς (6-16, 7')

 

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η κατάσταση ανατράπηκε, καθώς η νησιωτική ομάδα βελτίωσε την άμυνά της και μπόρεσε να βρεις τις λύσεις της στο μπροστινό μέρος του παιχνιδιού, μειώνοντας την απόσταση του σκορ, στον πόντο (36-37, 20').

Μετά την ανάπαυλα οι άμυνες κυριαρχούσαν των επιθέσεων με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» στο σκορ.

Στην τελευταία περίοδο, η Μύκονος...πάτησε γκάζι και μπόρεσε να πάρει μέχρι και διψήφια διαφορά (84-72, 39') και έλεγξε τα τελευταία λεπτά για να πανηγυρίσει την 5η νίκη της στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 36-37, 56-54, 89-79

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ στο τελευταίο δεκάλεπτο.

MVP ΗΤΑΝ Ο... Κάναντι με 21 πόντους, 4 ριμπαόυντ και 1 ασίστ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ Ο.... Λοβ με 14 πόντους.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο....Τζέφερσον ,με 16 πόντους και 10 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Φομετέσκου έμεινε στους 3 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Το double-double του Τζέφερσον με 16 πόντους και 10 ασίστ.

Mykonos BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Tyree Appleby *30:13113/837.5%3/650%0/20%5/5100%123713--1213
4Elijah Childs33:2973/475%2/2100%1/250%0/00%13413-311915
6Vasileios Kavvadas *09:3262/540%2/540%0/00%2/2100%1-1-21-1-54
9Angelos Lagios01:0000/00%0/00%0/00%0/00%-11-2---41
10Dionisis Skoulidas04:0100/00%0/00%0/00%0/00%----1---20
12Kyriakos Petanidis03:5120/00%0/00%0/00%2/2100%-11-31---62
13Filippos Tigkas21:3482/540%1/425%1/1100%3/475%-221221-116
14Ioannis SidiroiliasDid Not Play
20Konstantinos Iatridis05:2600/20%0/00%0/20%0/00%123-1--1-32
22Jermaine Love *26:42175/955.56%4/580%1/425%6/785.71%-22441-1118
22Ronnie Harrell *31:28176/875%1/250%5/683.33%0/00%-443422--122
30Devin Cannady *32:43216/1060%4/580%2/540%7/977.78%13412-1-1621
Team/Coaches12311-
TOTAL2008927/5152.94%17/2958.62%10/2245.45%25/2986.21%6222817261174-

* Starters

Coach: Evangelos Ziagkos

Assistant(s): Angelos Tsikliras, Stamatios Tsantes

CSM CSU Raiffeisen OradeaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
4Josh Jefferson *29:20165/1435.71%2/450%3/1030%3/3100%-2210122--319
5Tudor Fometescu21:1231/250%0/00%1/250%0/00%----21---121
6Quincy Guerrier18:56104/757.14%4/666.67%0/10%2/728.57%1-1-212--124
10Malik Osborne *21:5893/837.5%3/560%0/30%3/475%437-52--28
11David Nichols *28:13115/1631.25%4/1040%1/616.67%0/00%246541--410
12George Blaj-Voinescu03:0400/00%0/00%0/00%0/00%----2---00
13Bodie Hume *25:51125/955.56%3/3100%2/633.33%0/00%15612--2-217
14Rolland Torok03:1531/1100%0/00%1/1100%0/00%----2----13
23Luca Nastrut15:2421/250%1/1100%0/10%0/00%1-1--1---171
30Dan Akin *32:47134/850%4/850%0/00%5/862.5%5272411--915
35Marian SchmidtDid Not Play
Team/Coaches52711-
TOTAL2007929/6743.28%21/3756.76%8/3026.67%13/2259.09%19183718251052-

* Starters

Coach: Mikko Riipinen

Assistant(s): Ciprian Enache, David Karsai

@Photo credits: INTIME
     

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