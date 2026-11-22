Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του ο Βαγγέλης Ζιάγκος μετά τη νίκη της Μυκόνου επί των Βίκος Φalcons.

Η Μύκονος επικράτησε των Βίκος Φalcons με 96-83, με τον Βαγγέλη Ζιάγκο να πραγματοποιεί δηλώσεις αμέσως μετά την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα τόνισε τι είπε στους παίκτες του στο ημίχρονο, ενώ αναφέρθηκε και στα στοιχεία που έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βαγγέλης Ζιάγκος:

«Στο ημίχρονο είπαμε ότι κάναμε μια καλή εμφάνιση για τα έως τώρα δεδομένα. Βγήκαμε έξω από τις κακές μας συνήθειες, είχαμε 11 ασίστ για δύο λάθη, μπήκαμε καλά και δώσαμε τον τόνο του παιχνιδιού.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν ένα καινούργιο παιχνίδι. Δεν μπήκαμε με σωστή νοοτροπία, παρασυρθήκαμε από τον ενθουσιασμό μας, μπήκαμε σε πολλά hero balls, βγάζοντας το σύνολο απ’ έξω, βγάλαμε εκνευρισμό.

Αυτό συμμαζέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο και είναι η πρώτη φορά φέτος που έχουμε μονοψήφιο αριθμό λαθών συνολικά και έχουμε 27 πόντους από λάθη αντιπάλου, που δείχνει αμυντική προσήλωση.

Είμαστε μια ομάδα που συμμετέχουμε στην Ευρώπη, στηρίζουμε την απόφαση. Στην πορεία, τραυματισμοί και επιβαρύνσεις και συνεχόμενες απουσίες, είχαμε συνεχόμενες ατυχίες. Μας κόστισε ψυχολογικά, ενεργειακά και αγωνιστικά.

Η διακοπή μάς επιτρέπει να ανασυγκροτηθούμε. Η Μύκονος επανασυστήθηκε και αυτή την εικόνα θέλουμε να έχουμε σε κάθε παιχνίδι».