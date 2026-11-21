Δύσκολες ώρες για τον προπονητή της Μυκόνου, Βαγγέλη Ζιάγκο, καθώς ο πατέρας του άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο προπονητής της Μυκόνου, Βαγγέλης Ζιάγκος, όπως και σύσσωμη η οικογένεια της ομάδας πενθούν, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του 50χρονου τεχνικού.

Αναλυτικά η συλλυπητήρια ανακοίνωση:

«Η Διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, οι αθλητές και σύσσωμη η οικογένεια της ΚΑΕ Μύκονος εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στον προπονητή της ομάδας μας, Βαγγέλη Ζιάγκο, για την απώλεια του αγαπημένου του πατέρα.

Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, η σκέψη όλων μας βρίσκεται κοντά στον κόουτς και την οικογένειά του, συμμετέχοντας στο πένθος τους για την απώλεια του δικού τους ανθρώπου. Ευχόμαστε ολόψυχα δύναμη, κουράγιο και ψυχική αντοχή στους οικείους του, ώστε να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.

Η οικογένεια της Μυκόνου στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση στο πλευρό του προπονητή της, αυτές τις στιγμές βαθιάς οδύνης».