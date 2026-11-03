O Kολοσσός ήταν εντυπωσιακός στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε με 92-70 της Ρίλσκι για να πάει στο 3-2 στο FIBA Europe Cup.

Δεν είχε πρόβλημα να πάρει τη νίκη ο Κολοσσός στην 5η αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Οι Ροδίτες επικράτησαν άνετα με 92-70 της Ρίλσκι και έτσι πηγαν στο 3-2 στον όμιλο, ενώ οι ηττημένοι έπεσαν στο 1-4.

Από την ομάδα του Λυκογιάννη ο Στίβενσον είχε 12 πόντους και ο Καμπερίδης πρόσθεσε 11 πόντους. Στον αντίποδα ο Τζόνσον σταμάτησε στους 14 πόντους, αλλά αυτό δεν έφτασε στην ομάδα του.

Ριλσκι - Κολοσσός: Το ματς

Ο Κολοσσός μπήκε καλύτερα στο ματς, βρήκε λύσεις και στις δύο μεριές του παρκέ και προηγήθηκε με 13-21 στο 9'. Ο Κρούζερ διαμόρφωσε το 17-24 στο τέλος της περιόδου. Η Ρίλσκι πάτησε γκάζι στο δεύτερο δεκάλεπτο και με τον Στόρμο έγραψε το 37-35, δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Οι Ροδίτες απάντησαν γρήγορα και με τον Καμπερίδη έκαναν το 37-40, με τον Χάρις να σκοράρει για το 39-44 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Η ελληνική ομάδα ανέβασε ρυθμούς σε επίθεση και άμυνα και με τον Μπαρνέτ έκανε το 43-60 στα μέσα της τρίτης περιόδου. Η ομάδα του Λυκογιάννη συνέχισε να ελέγχει το ματς και Γουίλις έγραψε το 57-79 στο 33'. Ο Κολοσσός δεν αντιμετώπισε θέματα μέχρι το τέλος και έτσι έφτασε στην 3η του νίκη στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 37-44, 51-72, 70-92

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… έκανε εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο και είχε 15/24 τρίποντα.

MVP O… Στίβενσον είχε 12 πόντους και 6 ριμπάουντ και βοήθησε πολύ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Καμπερίδης και Μπαρνέτ. Ο πρώτος μέτρησε 11 πόντους και ο δεύτερος 9 με 8 ριμπάουντ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Τζόνσον είχε 14 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Πετρόφ που είχε 9 πόντους με 2/14 σουτ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… ήταν τα 2/14 σουτ του Πετρόφ.