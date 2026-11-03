Ζιάγκος: «Να κυλήσει η εβδομάδα χωρίς άλλες απώλειες»

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος έκανε το δικό του σχόλιο ενόψει του αγώνα της Μυκόνου με την Οραντέα για το FIBA Europe Cup.

Συνέχεια στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τη Μύκονο. Η ομάδα των Κυκλάδων, στρέφει την προσοχή της στην 5η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, όπου θα υποδεχθεί την Οραντέα (03/11, 19:00).

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος έκανε το δικό του σχόλιο ενόψει της αναμέτρησης, με τον προπονητή της Μυκόνου να τονίζει ότι θέλει να κυλήσει η εβδομάδα δίχως άλλες απώλειες.

Ο Ζιάγκος είπε

«Είμαστε φύσει και θέσει αισιόδοξοι άνθρωποι, που βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι παίρνουμε αψήφιστα τις φετινές, συνεχιζόμενες ατυχίες, οι οποίες επηρεάζουν τη δουλειά μας, την προετοιμασία μας και την αποτελεσματικότητά μας. Επομένως, βασική μας προτεραιότητα είναι, ναι μεν, να κάνουμε καλή εμφάνιση απέναντι στην Οραντέα, αλλά το μυαλό μας βρίσκεται κυρίως στο πώς θα κυλήσει η εβδομάδα χωρίς άλλες απώλειες».