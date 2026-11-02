Καλαϊτζάκης: «Να αφήσουμε πίσω τα ανεπιτυχή αποτελέσματα»
Την άποψή του για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Κολοσσού Ρόδου, απέναντι στην Ρίλσκι Σπόρτιστ (03/11, 19:00), για τη 5η αγωνιστική των ομίλων του FIBA Europe Cup μοιράστηκε ο Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης.
Η δήλωση του Αλέξανδρου Καλαϊτζάκη στο www.kolossosbc.gr:
«Έχουμε μπροστά μας ένα σημαντικό παιχνίδι με τη Ρίλκσι. Ερχόμαστε από ήττα, αλλά αυτό πρέπει να μας πεισμώσει και να μας δώσει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο. Αφήνουμε πίσω το προηγούμενο αποτέλεσμα πρέπει να μπούμε συγκεντρωμένοι, ώστε να δείξουμε την πραγματική μας εικόνα».
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