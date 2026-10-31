Λυκογιάννης: «Με διαφορά η χειρότερη εμφάνισή μας»

Ο Άρης Λυκογιάννης δεν ήταν ικανοποιημένος από την εμφάνιση του Κολοσσού κόντρα στην Καρδίτσα.

Ο Κολοσσός δεν κατάφερε να φτάσει σε δεύτερη διαδοχική νίκη στην Greek Basketball League. Φιλοξενήθηκε από την Καρδίτσα για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τους γηπεδούχους να παίρνουν τη νίκη με 81-65.

Ο προπονητής του Κολοσσού, Άρης Λυκογιάννης, έκανε το δικό του σχόλιο για το ματς και ανέφερε ότι ήταν η χειρότερη φετινή εμφάνιση της ομάδας του.

Ο Λυκογιάννης είπε

«Να ξεκινήσω, δίνοντας συγχαρητήρια στην Καρδίτσα για τη νίκη της. Νομίζω ότι, μέχρι στιγμής, από όλα τα παιχνίδια που έχουμε δώσει τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, αυτή ήταν με διαφορά η χειρότερη εμφάνισή μας. Αυτό οφείλεται σε δύο πράγματα. Αρχικά, στη σωματική κούραση που σίγουρα υπήρχε και στο ενεργειακό έλλειμμα, αλλά κυρίως στο πνευματικό κομμάτι. Αν εξαιρέσουμε τα πρώτα έξι-επτά λεπτά, από εκεί και πέρα υπήρχε ένας σχετικά μεγάλος αριθμός παικτών που ήταν, κυριολεκτικά, σε άλλο γήπεδο.

Χάσαμε τη συγκέντρωσή μας σε ένα αρκετά κομβικό σημείο κι υπάρχει εξήγηση γι’ αυτό. Πολλοί παίκτες μας χρεώθηκαν πάρα πολύ νωρίς με δύο φάουλ, ενώ είχαμε και τρίτο φάουλ σε πολύ πρώιμο σημείο του αγώνα. Ως αποτέλεσμα, η άμυνά μας άρχισε σταδιακά να γίνεται λιγότερο επιθετική. Από εκεί και πέρα, δημιουργήθηκε μια αλυσίδα καταστάσεων. Η Καρδίτσα το εκμεταλλεύτηκε, έπαιξε πολύ πιο δυνατά σε όλες τις καταστάσεις ένας εναντίον ενός και σε όλες τις επαφές, κυριάρχησε και δημιούργησε διαφορές, τις οποίες κατάφερε να διατηρήσει μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Συγχαρητήρια στην Καρδίτσα για τη νίκη της».