FIBA Europe Cup: Πού θα δείτε τους αγώνες του Προμηθέα και του Κολοσσού
Η αγωνιστική δράση στο FIBA Europe Cup συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και την Τετάρτη (18/11, LIVE στο Gazzetta) ο Κολοσσός Ρόδου και ο Προμηθέας Πάτρας δίνουν τις δικές τους μάχες απέναντι σε Γκέντσε και Τρίερ αντίστοιχα.
Οι Ροδίτες αγωνίζονται στις 18:00 με στόχο την πέμπτη τους νίκη στον θεσμό και ο αγώνας θα μεταδοθεί LIVE από το κανάλι της FIBA στο You Tube. Στις 21:00, οι Πατρινοί, που παρουσιάζουν πολύ καλύτερο πρόσωπο στην Ευρώπη συγκριτικά με την Ελλάδα, θα διεκδικήσουν την πέμπτη τους νίκη και το ματς θα μεταδοθεί LIVE από το κανάλι της FIBA στο You Tube.
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