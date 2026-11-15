GBL: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Άρη επί του Ολυμπιακού και το εύκολο απόγευμα του Παναθηναϊκού
Ο Άρης ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς καθώς διέλυσε τον Ολυμπιακό στο «Αλεξάνδρειο» με 100-78 τον οποίο και υποχρέωσε στην πρώτη του ήττα.
Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει εύκολα τον Κολοσσό με 78-73, σ' ένα σκορ το οποίο είναι εντελώς πλασματικό με την συνολική εικόνα του αγώνα, ενώ το Περιστέρι επικράτησε της Μυκόνου εντός έδρας και το Μαρούσι νίκησε εκτός έδρας τους Βικος Φalcons.
Η 7η αγωνιστική:
Σάββατο (14/11)
Κυριακή (15/11)
- Παναθηναϊκός - Κολοσσός Ρόδου 78-73
- Περιστέρι - Μύκονος 84-67
- Βίκος Φαlcons - Μαρούσι 93-104
- Άρης - Ολυμπιακός 100-78
Η Βαθμολογία:
- ΠΑΟΚ 7-0 14β.
- Άρης 6-1 13β.
- Παναθηναϊκός 6-1 11β.
- Ολυμπιακός 6-1 11β.
- Καρδίτσα 4-3 11β.
- Περιστέρι 4-3 11β.
- Δόξα Λευκάδας Elabet 3-4 10β.
- Ηρακλής 3-4 10β.
- Κολοσσός Ρόδου 3-4 10β.
- Μαρούσι 2-5 9β.
- ΑΕΚ 2-5 9β.
- Προμηθέας 1-6 8β.
- Μύκονος 1-6 8β.
- Βίκος Φαlcons 1-6 7β.
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς
Η επόμενη αγωνιστική (8η):
Σάββατο (21/11)
- Ηρακλής - ΑΕΚ (15:00)
- Κολοσσός Ρόδου - Προμηθέας (16:00)
- Δόξα Λευκάδας Elabet - Περιστέρι (17:00)
- Παναθηναϊκός - Μαρούσι (17:30)
- ΠΑΟΚ - Άρης (17:30)
Κυριακή (22/11)
- Μύκονος - Βίκος Φαlcons (13:00)
- Καρδίτσα - Ολυμπιακός (15:00)
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