Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της GBL μετά την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής και τη μεγάλη νίκη του Άρη απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Άρης ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς καθώς διέλυσε τον Ολυμπιακό στο «Αλεξάνδρειο» με 100-78 τον οποίο και υποχρέωσε στην πρώτη του ήττα.

Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει εύκολα τον Κολοσσό με 78-73, σ' ένα σκορ το οποίο είναι εντελώς πλασματικό με την συνολική εικόνα του αγώνα, ενώ το Περιστέρι επικράτησε της Μυκόνου εντός έδρας και το Μαρούσι νίκησε εκτός έδρας τους Βικος Φalcons.

Η 7η αγωνιστική:

Σάββατο (14/11)

ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας Elabet 73-77

Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 69-74

Προμηθέας Πατρών - Ηρακλής 92-99

Κυριακή (15/11)

Παναθηναϊκός - Κολοσσός Ρόδου 78-73

Περιστέρι - Μύκονος 84-67

Βίκος Φαlcons - Μαρούσι 93-104

Άρης - Ολυμπιακός 100-78

Η Βαθμολογία:

ΠΑΟΚ 7-0 14β. Άρης 6-1 13β. Παναθηναϊκός 6-1 11β. Ολυμπιακός 6-1 11β. Καρδίτσα 4-3 11β. Περιστέρι 4-3 11β. Δόξα Λευκάδας Elabet 3-4 10β. Ηρακλής 3-4 10β. Κολοσσός Ρόδου 3-4 10β. Μαρούσι 2-5 9β. ΑΕΚ 2-5 9β. Προμηθέας 1-6 8β. Μύκονος 1-6 8β. Βίκος Φαlcons 1-6 7β.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς

Η επόμενη αγωνιστική (8η):

Σάββατο (21/11)

Ηρακλής - ΑΕΚ (15:00)

Κολοσσός Ρόδου - Προμηθέας (16:00)

Δόξα Λευκάδας Elabet - Περιστέρι (17:00)

Παναθηναϊκός - Μαρούσι (17:30)

ΠΑΟΚ - Άρης (17:30)

Κυριακή (22/11)