Διαβάστε όλα όσα είπε ο Βαγγέλης Ζιάγκος, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης της Μυκόνου κόντρα στη Ρίγα, για το FIBA Europe Cup.

Η Μύκονος αντιμετωπίζει στη Λετονία (28/10, 19:00) τη Ρίγα, για την 4η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, με τον Βαγγέλη Ζιάγκο να πραγματοποιεί δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης.

Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε για το θετικό ξεκίνημα της ομάδας του στη διοργάνωση (3-0), ενώ τοποθετήθηκε για τα στοιχεία που πιστεύει θα κρίνουν τον αγώνα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βαγγέλης Ζιάγκος:

Στο FIBA Europe Cup, μόλις οκτώ από τις 48 ομάδες που συμμετέχουν στη φάση των ομίλων έχουν ξεκινήσει με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, μεταξύ αυτών και η Μύκονος. Τι σημαίνει αυτό το 3-0 για τον οργανισμό, στην παρθενική του παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, και τι αποτυπώνει για τη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας;

«Ακούγεται γοητευτικό, αλλά δεν σημαίνει κάτι περισσότερο από μια αρκετά καλή παρουσία μέχρι τώρα, σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα που έπαιξε τον ρόλο του. Αυτό στο οποίο στεκόμαστε είναι ότι οι νίκες ήρθαν με γεμάτο το απουσιολόγιο, κάτι που είναι ενδεικτικό του χαρακτήρα της ομάδας».

Επόμενος αντίπαλος είναι η, σε μια εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι σε μια ομάδα με σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία, η οποία θεωρείται ένα από τα φαβορί του ομίλου και στελεχώνει σε μεγάλο βαθμό την Εθνική Λετονίας. Ποια στοιχεία θεωρείτε ότι θα κρίνουν την αναμέτρηση και σε ποιους τομείς θα πρέπει να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματική η Μύκονος;

«Πράγματι, η Ρίγα είναι ένα από τα δύο φαβορί του ομίλου, μαζί με την Οράντεα. Πρόκειται για μια πολύ ποιοτική ομάδα, με υψηλές βλέψεις στη διοργάνωση. Παίζει σε πολύ υψηλές ταχύτητες, εκτελεί εξαιρετικά από μεγάλη απόσταση, διαθέτει μέγεθος και αθλητικότητα, ενώ αμύνεται σωστά. Θα πρέπει να μειώσουμε τα λάθη μας και να βελτιώσουμε τις επιστροφές μας στην άμυνα, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί».

Σε ποιο βαθμό το θετικό ξεκίνημα στο FIBA Europe Cup έχει επηρεάσει τις προσδοκίες και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον η Μύκονος τη διοργάνωση; Αλλάζει κάτι στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε τη συνέχεια ή παραμένει αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η αγωνιστική εξέλιξη της ομάδας, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα;

«Η αυτογνωσία μας δεν αλλάζει ανάλογα με ένα πρόσκαιρο αποτέλεσμα ή μια σύντομη περίοδο θετικών αποτελεσμάτων στην Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή συμμετοχή παραμένει μια πρόκληση, αλλά δεν αποτελεί αγωνιστικό στόχο σε τέτοιο βαθμό ώστε να μας αποπροσανατολίσει».