Η Μύκονος αντιμετωπίζει την Οραντέα στο κλειστό της Άνω Μεράς «Π. Χανιώτη», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup (3/11, 19:00), και το mykonosbc.gr παρουσιάζει το προφίλ των Ρουμάνων.

Η ευρωπαϊκή περιπέτεια της Μυκόνου συνεχίζεται με την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Οραντέα, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου στις 19:00, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Ρουμανίας ταξιδεύει στο «Νησί των Ανέμων» με απολογισμό τριών νικών στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές και επιθετική παραγωγικότητα που ξεπερνά τους 88 πόντους ανά παιχνίδι. Στην τελευταία της υποχρέωση στο FIBA Europe Cup, επικράτησε εκτός έδρας της Νέφτσι Μπακού με 83-99.

Η ιστορία και η ταυτότητα της Οραντέα

Η CSM CSU Raiffeisen Oradea, με έδρα την πόλη Οραντέα, στη βορειοδυτική Ρουμανία, αποτελεί έναν από τους σταθερούς εκπροσώπους του ρουμανικού μπάσκετ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πρόκειται για μια ομάδα με φιλοδοξίες τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, η οποία έχει επενδύσει στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου, συνδυάζοντας ξένους και Ρουμάνους παίκτες.



Η Οραντέα ιδρύθηκε το 2003 και μόλις δύο χρόνια αργότερα εξασφάλισε την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία του ρουμανικού πρωταθλήματος. Από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας της στο κορυφαίο επίπεδο, άρχισε να καταγράφει σημαντικές επιτυχίες, ανεβαίνοντας σταδιακά στην ιεραρχία του εγχώριου μπάσκετ.



Τη σεζόν 2013-14 πραγματοποίησε την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή της, παίρνοντας μέρος στο FIBA EuroChallenge, ενώ το 2016 κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα Ρουμανίας της ιστορίας της. Ακολούθησαν δύο ακόμη τίτλοι πρωταθλήματος, το 2018 και το 2019, με την ομάδα να εδραιώνεται μεταξύ των πρωταγωνιστών του ρουμανικού μπάσκετ. Παράλληλα, η τροπαιοθήκη της Οραντέα περιλαμβάνει επτά Κύπελλα Ρουμανίας και ένα Supercup, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της ανάμεσα στις σταθερές δυνάμεις του εγχώριου μπάσκετ.

Η πορεία της στο FIBA Europe Cup

Στην άκρη του πάγκου βρίσκεται ο Μίκο Ριιπίνεν, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί ένα ρόστερ με αθλητικότητα, ποιότητα στην περιφέρεια και αρκετές επιθετικές επιλογές. Η Οραντέα εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο FIBA Europe Cup, έπειτα από την παρουσία της στα προκριματικά του Basketball Champions League.



Η επιθετική αποτελεσματικότητα αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Οραντέα, όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα δεδομένα. Στις πρώτες τέσσερις αναμετρήσεις της στο FIBA Europe Cup, η ρουμανική ομάδα σημειώνει κατά μέσο όρο 88,3 πόντους και μοιράζει 19,8 ασίστ ανά παιχνίδι.



Ο Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ Κρις Ρίτσαρντ αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην επίθεση της Οραντέα στο FIBA Europe Cup, μετρώντας 15,8 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ κατά μέσο όρο σε 28,3 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι. Σημαντική είναι και η συνεισφορά του Μάλικ Όσμπορν, ο οποίος προσφέρει 14,8 πόντους και 6,3 ριμπάουντ ανά αγώνα, ενώ ο Καναδός φόργουορντ Κουίνσι Γκεριέ βρίσκεται κοντά στο double-double, με 12,8 πόντους και 9,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής (3-4/11)



Τρίτη 3/11



19:00 Μύκονος -Οραντέα



Τετάρτη 4/11



19:00 Λοκομοτίβ Πλόβντιβ-Νέφτσι Μπακού

21:00 Φριμπούρ-Ρίγα



Κατάταξη



1. Μύκονος 4-0

2. Οραντέα 3-1

3. Ρίγα 2-2

4. Λοκομοτίβ Πλόβντιβ 2-2

5. Φριμπούρ 1-3

6. Νέφτσι Μπακού 0-4



Επόμενη αγωνιστική (6η, 11/11)



18:00 Νέφτσι Μπακού-Μύκονος



19:00 Λοκομοτίβ Πλόβντιβ-Ρίγα



21:00 Φριμπούρ-Οραντέα