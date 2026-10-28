Δείτε τις ώρες και τα κανάλια των αγώνων του Ηρακλή, του Κολοσσού Ρόδου, της Μυκόνου και του Προμηθέα για το FIBA Europe Cup.

Ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται την Εσενλέρ Εροκσπόρ για την 4η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Σπορ Fm TV3, ενώ ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά και από το κανάλι της FIBA στο YouTube.

Ο Ηρακλής ταξιδεύει στην Εσθονία, προκειμένου να αντιμετωπίσει την Τάρτου Ουλικολ για την 4 «στροφή» του FIBA Europe Cup.

Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από τη Δόξα Λευκάδας Elabet. Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Σπορ FM TV5, ενώ το ματς θα μεταδοθεί ζωντανά και από το κανάλι της FIBA στο YouTube.

Ο Προμηθέας φιλοξενείται από τη Σπλίτ, προκειμένου να συνεχίσει τις νίκες στο FIBA Europe Cup.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Σπορ FM TV 6, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά και από το κανάλι της FIBA στο YouTube.

Η Μύκονος ταξιδεύει στη Λετονία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Ρίγα, για την 4η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Σπορ FM TV 4, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά και από το κανάλι της FIBA στο YouTube.