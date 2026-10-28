FIBA Europe Cup: Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων του Ηρακλή, του Προμηθέα, του Κολοσσού και της Μυκόνου
Ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται την Εσενλέρ Εροκσπόρ για την 4η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Σπορ Fm TV3, ενώ ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά και από το κανάλι της FIBA στο YouTube.
Ο Ηρακλής ταξιδεύει στην Εσθονία, προκειμένου να αντιμετωπίσει την Τάρτου Ουλικολ για την 4 «στροφή» του FIBA Europe Cup.
Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από τη Δόξα Λευκάδας Elabet. Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Σπορ FM TV5, ενώ το ματς θα μεταδοθεί ζωντανά και από το κανάλι της FIBA στο YouTube.
Ο Προμηθέας φιλοξενείται από τη Σπλίτ, προκειμένου να συνεχίσει τις νίκες στο FIBA Europe Cup.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Σπορ FM TV 6, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά και από το κανάλι της FIBA στο YouTube.
Η Μύκονος ταξιδεύει στη Λετονία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Ρίγα, για την 4η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Σπορ FM TV 4, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά και από το κανάλι της FIBA στο YouTube.
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