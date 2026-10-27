Για την Εσθονία αναχώρησε σήμερα (27/10) το πρωί ο Ηρακλής, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup κόντρα στην Τάρτου.

Ο Ηρακλής αναχώρησε σήμερα (27/10) νωρίς το πρωί με προορισμό την Εσθονία, όπου αύριο (28/10, 19:00) αντιμετωπίζει την Τάρτου, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του FIBA Europe Cup, θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες.

Οι «Κυανόλευκοι» θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους ανήμερα του παιχνιδιού, με μια πρωινή προπόνηση στο «University of Tartu Sports Hall», που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση.

Με εξαίρεση τον Τζέιλεν Λεκιού, ο οποίος αισθάνεται ενοχλήσεις στο πέλμα του αριστερού του ποδιού, αλλά ακολούθησε την αποστολή της ομάδας στη χώρα της Βαλτικής, δεν υπάρχουν άλλα αγωνιστικά προβλήματα.

Καραποστόλου: «Συγκέντρωση, ένταση και συνέπεια»

Ο συνεργάτης του Ζόραν Λούκιτς, Σωτήρης Καραποστόλου, δήλωσε για τον αυριανό αγώνα:

«Μας περιμένει μια απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Tartu, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερες δυσκολίες. Θα χρειαστεί να έχουμε συγκέντρωση, ένταση και συνέπεια στο πλάνο μας για 40 λεπτά. Στόχος μας είναι να παρουσιαστούμε έτοιμοι να ξεχάσουμε ό,τι έγινε στο προηγούμενο ματς, να ελέγξουμε τον ρυθμό και να πάρουμε τη νίκη, εκπροσωπώντας τον Ηρακλή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην Ευρώπη».