Ο Ηρακλής έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του στην Εσθονία, καθώς δέχτηκε σερί 6-0 στο τελευταίο λεπτό της παράτασης και ηττήθηκε από την Τάρτου με 101-100.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κρατούσε την τύχη στα χέρια της και την κλώτσησε μέσα σε 73 δευτερόλεπτα! Συγκεκριμένα είχε προηγηθεί στην Εσθονία με 95-100 στο 01:16 για το τέλος αλλά δέχθηκε στο τέλος ένα σερί 6-0 και δεν μπόρεσε να σημειώσει την 3η της νίκη ύστερα από την 4η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, μένοντας στο 2-2 ρεκόρ.

Για τον «Γηραιό» δεν έφτασε η πολύ καλή απόδοση των Ντιαρά (22π.) και Μέλβιν (21) γνωρίζοντας την δεύτερη ήττα του στη φετινή διοργάνωση.

Τάρτου - Ηρακλής: Ο αγώνας

Στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στην Εσθονία υπήρξε ισορροπία και στις δύο πλευρές, χωρίς να έχει καταφέρει μια από τις δύο ομάδες να πάρει κάποιο προβάδισμα και να χτίσει μια διαφορά στο σκορ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη περίοδος έκλεισε με απόσταση μίας κατοχής υπέρ της γηπεδούχου Τάρτου, αλλά από εκεί και πέρα ο «Γηραιός» μπόρεσε να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του και έχοντας τον Κλίβελαντ Μέλβιν σε εξαιρετική κατάσταση (15π.) και τους Σίλας (8π.), Κουκ (7π.) να τον ακολουθούν προηγήθηκε με 43-47.

Οι Εσθονοί ωστόσο δεν άφησαν την ελληνική ομάδα να γίνει το αφεντικό του αγώνα και έχοντας πάρει σκορ από έξι παίκτες οι οποίοι έφτασαν να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, προηγήθηκαν με 71-69 στην 3η περίοδο και λίγο έλειψε να πάρουν την μπουκιά μέσα από το στόμα του Ηρακλή με τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Συγκεκριμένα είχαν την ευκαιρία για τις βολές της νίκης αλλά ο Ομάρ Ελσεϊκ ευστόχησε σε μία από αυτές στα 1.9'' και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση. Στο έξτρα πεντάλεπτο ο Ηρακλής βρέθηκε στο +5 (95-100) με 01:16 για το τέλος του αγώνα αλλά δεν μπόρεσε να την σφραγίσει. Δέχτηκε 6-0 σερί για το προβάδισμα της Τάρτου στα 2.4'''' με 101-100

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 43-47, 71-69, 89-89 (κ.δ.), 101-100 (παρ.)

TARTU ULIKOOL MAKS & MOORITS # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 7 MACK SMITH-MCEWEN * 35:50 18 6/8 1/8 3/3 43.8% 0 5 5 9 0 0 0 1 - +9 23 1 MART ROSENTHAL * 37:04 19 5/8 3/6 0/0 57.1% 0 1 1 7 3 1 0 2 - -1 19 4 CHRISTOPHER MAIDOH * 26:49 12 6/9 0/0 0/0 66.7% 2 3 5 2 1 2 1 2 - +15 18 11 KEITH PALEK * 34:44 15 3/5 3/5 0/0 60.0% 0 0 0 0 1 2 0 2 - -11 12 16 RASMUS ANDRE * 17:28 2 1/1 0/0 0/0 100.0% 0 1 1 2 2 0 0 3 - +4 3 BENCH 22 OMAR ELSHEIKH 30:18 20 8/12 0/0 4/6 66.7% 3 7 10 0 3 1 2 4 - +3 24 2 ROBERT VALGE 24:49 12 3/5 2/6 0/0 45.5% 1 1 2 0 2 0 0 3 - -9 6 3 ALEKSANDER HINT 17:58 3 1/1 0/1 1/2 50.0% 1 0 1 1 0 0 0 3 - -5 3 0 TANEL LEPP 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - +0 0 5 THOR PERV 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - +0 0 18 RANDO ROOS 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - +0 0 40 MARTIN PAASOJA 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - +0 0 TEAM TOTALS 101 33/49 9/26 8/11 56.0% 9 19 28 21 12 6 3 21 - - 109