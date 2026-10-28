Τάρτου - Ηρακλής 101-100: Αυτοκτόνησε στην παράταση

Τάρτου - Ηρακλής 101-100: Αυτοκτόνησε στην παράταση

Γιώργος Κούβαρης

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Ο Ηρακλής έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του στην Εσθονία, καθώς δέχτηκε σερί 6-0 στο τελευταίο λεπτό της παράτασης και ηττήθηκε από την Τάρτου με 101-100.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κρατούσε την τύχη στα χέρια της και την κλώτσησε μέσα σε 73 δευτερόλεπτα! Συγκεκριμένα είχε προηγηθεί στην Εσθονία με 95-100 στο 01:16 για το τέλος αλλά δέχθηκε στο τέλος ένα σερί 6-0 και δεν μπόρεσε να σημειώσει την 3η της νίκη ύστερα από την 4η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, μένοντας στο 2-2 ρεκόρ.

Για τον «Γηραιό» δεν έφτασε η πολύ καλή απόδοση των Ντιαρά (22π.) και Μέλβιν (21) γνωρίζοντας την δεύτερη ήττα του στη φετινή διοργάνωση.

Τάρτου - Ηρακλής: Ο αγώνας

Στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στην Εσθονία υπήρξε ισορροπία και στις δύο πλευρές, χωρίς να έχει καταφέρει μια από τις δύο ομάδες να πάρει κάποιο προβάδισμα και να χτίσει μια διαφορά στο σκορ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη περίοδος έκλεισε με απόσταση μίας κατοχής υπέρ της γηπεδούχου Τάρτου, αλλά από εκεί και πέρα ο «Γηραιός» μπόρεσε να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του και έχοντας τον Κλίβελαντ Μέλβιν σε εξαιρετική κατάσταση (15π.) και τους Σίλας (8π.), Κουκ (7π.) να τον ακολουθούν προηγήθηκε με 43-47.

Οι Εσθονοί ωστόσο δεν άφησαν την ελληνική ομάδα να γίνει το αφεντικό του αγώνα και έχοντας πάρει σκορ από έξι παίκτες οι οποίοι έφτασαν να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, προηγήθηκαν με 71-69 στην 3η περίοδο και λίγο έλειψε να πάρουν την μπουκιά μέσα από το στόμα του Ηρακλή με τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Συγκεκριμένα είχαν την ευκαιρία για τις βολές της νίκης αλλά ο Ομάρ Ελσεϊκ ευστόχησε σε μία από αυτές στα 1.9'' και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση. Στο έξτρα πεντάλεπτο ο Ηρακλής βρέθηκε στο +5 (95-100) με 01:16 για το τέλος του αγώνα αλλά δεν μπόρεσε να την σφραγίσει. Δέχτηκε 6-0 σερί για το προβάδισμα της Τάρτου στα 2.4'''' με 101-100

 

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 43-47, 71-69, 89-89 (κ.δ.), 101-100 (παρ.)

TARTU ULIKOOL MAKS & MOORITS
# PLAYERMINPTS2P3PFTFG%ORDRTRASTTOSTLBLPFFD+/-PIR
STARTERS
7 MACK SMITH-MCEWEN *35:50186/81/83/343.8%05590001-+923
1 MART ROSENTHAL *37:04195/83/60/057.1%01173102--119
4 CHRISTOPHER MAIDOH *26:49126/90/00/066.7%23521212-+1518
11 KEITH PALEK *34:44153/53/50/060.0%00001202--1112
16 RASMUS ANDRE *17:2821/10/00/0100.0%01122003-+43
BENCH
22 OMAR ELSHEIKH30:18208/120/04/666.7%371003124-+324
2 ROBERT VALGE24:49123/52/60/045.5%11202003--96
3 ALEKSANDER HINT17:5831/10/11/250.0%10110003--53
0 TANEL LEPP00:0000/00/00/0-00000000-+00
5 THOR PERV00:0000/00/00/0-00000000-+00
18 RANDO ROOS00:0000/00/00/0-00000000-+00
40 MARTIN PAASOJA00:0000/00/00/0-00000000-+00
TEAM TOTALS10133/499/268/1156.0%9192821126321--109

IRAKLIS BC
# PLAYERMINPTS2P3PFTFG%ORDRTRASTTOSTLBLPFFD+/-PIR
STARTERS
10 HASSAN DIARRA *38:56228/141/43/350.0%12354103--418
2 CLEVELAND MELVIN *31:02215/83/92/447.1%13432301-+518
16 COLE SYLLAS *35:57113/51/12/466.7%461010104--619
1 TASOS COOK *23:47114/50/13/366.7%21331101--215
11 JACOB HUTSON *12:0542/40/00/050.0%12311001--65
BENCH
3 DONTREZ STYLES26:56153/42/63/350.0%33622120-+019
5 NOAH HORCHLER22:36155/101/32/446.2%32502012--810
56 SARANTIS MASTROGIANNOPOULOS23:5710/10/31/20.0%01130104-+91
19 GEORGIOS ARNOKOUROS06:0000/00/00/0-10101001-+70
13 DIAMANTIS SLAFTSAKIS03:4400/00/00/0-00000000-+00
72 MARIOS GIANNIKOS00:0000/00/00/0-00000000-+00
77 SOTIRIS STAVRAKOPOULOS00:0000/00/00/0-00000000-+00
TEAM TOTALS10030/518/2716/2348.7%20234318148317--106

@Photo credits: FIBA
     

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