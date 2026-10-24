Δείτε τα highlights της νίκης της Δόξας Λευκάδας Elabet κόντρα στον Ηρακλή για την 4η αγωνιστική της GBL.

Η Δόξα Λευκάδας Elabet επικράτησε του Ηρακλή με 94-86 στην παράταση για την 4η αγωνιστική της GBL, πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη της στο πρωτάθλημα.

Κορυφαίοι για τη Δόξα Λευκάδας Elabet ο Ντεβιόν Χάρμον με 24 πόντους και ο Ρόμπινσον με 22π. Για τον Ηρακλή ξεχώρισε ο Μέλβιν που πέτυχε 22 πόντους.