Ο Ηρακλής έπεσε μαχόμενος στο «Ιβανώφειο» και γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό FIBA Europe Cup με 86-85 από την Ντζίκι Βαρσοβίας, σε ένα ματς-θρίλερ που κρίθηκε από τη γραμμή των βολών στο φινάλε. Πρώτη ήττα για τον Γηραιό του Ζόραν Λούκιτς, έκαναν το 3/3 οι Πολωνοί.
Ο αγώνας:
Το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ήταν ντέρμπι με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ. Καμία δεν μπόρεσε να ξεφύγει και να επιβάλλει τον ρυθμό της, με το σκορ της πρώτης περιόδου να είναι 20-19 για τον Ηρακλή. Στη δεύτερη περίοδο, η Ντζίκι Βαρσοβίας ήταν καλύτερη, πιο ψύχραιμη και με πιο στοχευμένες επιλογές και στις δύο πλευρές του παρκέ, πήγε προπορευόμενη στην ανάπαυλα με 41-34 εις βάρος του Γηραιού. Για τους φιλοξενούμενους, κορυφαίος στα πρώτα είκοσι λεπτά ήταν ο Όστιν Λιουκ με 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ για τους Θεσσαλονικείς ξεχώρισε ο Λεκιού με 14 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Το δεύτερο ημίχρονο δεν εκκίνησε καθόλου καλά για την ομάδα της συμπρωτεύουσας, η οποία βρέθηκε και στο -15 (55-40) στα μισά της τρίτης περιόδου. Η ομάδα της Πολωνίας ήταν εύστοχη έξω από τα 6.75, κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα και βρήκε ορθολογικές επιλογές, εν αντιθέσει με τον Ηρακλή, ο οποίος δεν κατάφερε να παίξει με αλτρουισμό και ήταν άστοχος. Στο 27ο λεπτό, οι Κυανόλευκοι έριξαν τη διαφορά στους 10 (57-47) αλλά και στους πέντε (58-53) πιέζοντας στην άμυνα, με το σκορ να είναι 60-55 στο 30' για τους Πολωνούς.
Στην αρχή της τελευταίας και καθοριστικής περιόδου, ο Ηρακλής μείωσε στους 4 (62-58) και έβαλε... φωτιά στο «Ιβανώφειο» αλλά η Ντζίκι έφυγε και πάλι με επτά πόντους, καθώς είχε ρυθμό στην επίθεση. Με την αφύπνιση του Στάιλς, το σύνολο του Λούκιτς μείωσε στον πόντο (69-68), περίπου έξι λεπτά πριν την κόρνα της λήξης. Η Ντζίκι δεν έχασε το... μυαλό της και πήρε ξανά διαφορά πέντε πόντων. Με δύο εύστοχες βολές του Χάτσον 3:40 πριν το φινάλε, ο Γηραιός πέρασε μπροστά με 77-76, μετά από πολύ ώρα στο ματς.
Στο τελευταίο τρίλεπτο, το ματς ήταν μια σου και μια μου. Με 1.2 στο ρολόι, ο Οσουνίγι ευστόχησε σε μια από τις δύο βολές, δίνοντας τη νίκη-θρίλερ στην Ντζίκι με 86-85, καθώς ο Λεκιού αστόχησε στο τελευταίο τρίποντο.
Τα δεκάλεπτα: 20-19, 34-41, 55-60, 85-86
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