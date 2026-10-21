Ηρακλής: Χωρίς Ντιαρά κόντρα στην Ντζίκι Βαρσοβίας
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Χωρίς τον Χασάν Ντιαρά θα παραταχθεί απόψε (19:30) ο Ηρακλής, ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στην Ντζίκι Βαρσοβίας.
Απρόοπτο πρόβλημα προέκυψε στον Ηρακλή ενόψει του αγώνα κόντρα στην Ντζίκι Βαρσοβίας (21/10, 19:30).
Όπως ενημέρωσε ο «γηραιός», ο Ζόραν Λούκιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του, τον Χασάν Ντιαρά, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση.
Ο Αμερικανός γκαρντ στα πρώτα δύο ματς με τη φανέλα του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup, μετράει μ.ο 7 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ ανά αγώνα.
@Photo credits: eurokinissi
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