Χωρίς τον Χασάν Ντιαρά θα παραταχθεί απόψε (19:30) ο Ηρακλής, ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στην Ντζίκι Βαρσοβίας.

Απρόοπτο πρόβλημα προέκυψε στον Ηρακλή ενόψει του αγώνα κόντρα στην Ντζίκι Βαρσοβίας (21/10, 19:30).

Όπως ενημέρωσε ο «γηραιός», ο Ζόραν Λούκιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του, τον Χασάν Ντιαρά, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση.

Ο Αμερικανός γκαρντ στα πρώτα δύο ματς με τη φανέλα του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup, μετράει μ.ο 7 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ ανά αγώνα.