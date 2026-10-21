Δείτε τις ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων του Ηρακλή, του Κολοσσού Ρόδου και του Προμηθέα για το FIBA Europe Cup.

Ο Προμηθέας φιλοξενεί την Μπατούμι (19:00), για την 3η αγωνιστική του FIBA Europe Cup

Η ομάδα της Πάτρας μετά την ήττα από την Τρίερ, θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και να πετύχει την 2η νίκη της στη διοργάνωση.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Σπορ FM TV 1, , ενώ θα υπάρχει και LIVE Streaming από το κανάλι της FIBA στο YouTube.

Την ίδια ώρα (19:00), ο Κολοσσός Ρόδου αντιμετωπίζει στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας εκτός έδρας.

Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη θέλει να συνεχίσει τις νίκες στη διοργάνωση και να πετύχει το απόλυτο 3/3. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 19:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το Σπορ Fm TV 3, ενώ θα υπάρχει και LIVE Streaming από το κανάλι της FIBA στο YouTube.

Τέλος, ο Ηρακλής φιλοξενεί την Ντζίκι Βαρσοβίας στο «Ιβανώφειο» (19:00), για την 3η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Το σύνολο του Ζόραν Λούκιτς, έχοντας ήδη δύο νίκες θέλει να κάνει το 3/3 και να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα στη διοργάνωση. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 19:30, με τηλεοπτική μετάδοση από τον Σπορ Fm TV 2, ενώ θα υπάρχει και LIVE Streaming από το κανάλι της FIBA στο YouTube.