Ζιάγκος: «Δεν κάνω πολιτική στις δηλώσεις μου – Αυτό που παρουσιάσαμε ήταν μια μπασκετική ασχήμια»

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με την εικόνα της ομάδας του, παρά τη νίκη της Μυκόνου επί της Λοκομοτίβ Πλόβντιβ.

Η Μύκονος κατάφερε να κάνει το 3/3 στον όμιλό της στο FIBA Europe Cup. Η ομάδα των Κυκλάδων, υποδέχθηκε τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης και έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα με 86-84.

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος, έκανε το δικό του σχόλιο μετά το ματς και δεν φάνηκε καθόλου ικανοποιημένος από τα όσα είδε στο παρκέ, παρά τη νίκη.

Ο Ζιάγκος είπε

«Δεν είμαι εκείνος ο προπονητής που προσπαθεί να παρακινήσει τους παίκτες του δείχνοντας δυσαρέσκεια. Δεν κάνω πολιτική στις δηλώσεις μου… Είμαι πάντα ειλικρινής μαζί τους και ο βασικός μου στόχος είναι ξεκάθαρος: να τους βοηθήσω να εξελίξουν το παιχνίδι τους και να βελτιωθεί συνολικά η ομάδα.

Αυτό που παρουσιάσαμε ήταν μια μπασκετική ασχήμια, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Ευτυχώς, είχαμε τον Ζερμέιν Λοβ σε εξαιρετική βραδιά. Πήρε την ομάδα στις πλάτες του. Είναι προφανές ότι οι απουσίες που εξακολουθούμε να έχουμε στην περιφέρεια, στη θέση των γκαρντ, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο. Οι λύσεις που διαθέτουμε στην περιφέρεια είναι περιορισμένες.

Η επιστροφή του Βαγγέλη Μάντζαρη ήταν καθοριστική απόψε. Μας έδωσε πολλά και, κατά την άποψή μου, πέτυχε και το πιο κρίσιμο σουτ της βραδιάς. Συγχαρητήρια, λοιπόν, στους παίκτες και σε όλη την ομάδα. Για να είμαι, όμως, ειλικρινής, με προβληματίζει η εικόνα που είδα απόψε».