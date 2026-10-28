Με τον Ζερμέιν Λοβ και τον Ντέβιν Κάναντι η Μύκονος επικράτησε (91-88) της Ρίγα στην Komandas Sporta Spelu Halle και παραμένει αήττητη (4-0) στο FIBA Europe Cup.

Η Μύκονος με τεράστια ψυχικά αποθέματα και τους Ζερμέιν Λοβ και Ντέβιν Κάναντι να πραγματοποιούν σπουδαία εμφάνιση έκανε τη μεγάλη ανατροπή κερδίζοντας τη Ρίγα (91-88) στην Komandas Sporta Spelu Halle και έκανε το 4-0 διατηρώντας το αήττητο στο FIBA Europe Cup.

Με τον Λοβ να έχει 19 πόντους και 6 ασίστ και τον Κάναντι να έχει 17 πόντους και 2 ριμπάουντ οι παίκτες του Βαγγέλη Ζιάγκου έκαναν τη μεγάλη ανατροπή στην τελευταία περίοδο και με το επιμέρους 16-33 πήραν τη νίκη. Από τους Λετονούς ξεχώρισε ο Λουίς Ροντρίγκες που σημείωσε 19 πόντους και ο Ματ Ρότζερς με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Ρίγα-Μύκονος: Ο αγώνας

Η Μύκονος στο ξεκίνημα της αναμέτρησης βρέθηκε πίσω στο σκορ (26-20 στο 10'), καθώς οι Λετονοί είχαν επιβάλλει τον ρυθμό τους (35-22 στο 12.20''). Με τους Λοβ και Φάντερμπεργκ να σκοράρουν πλησίασε (39-33 στο 16'), αλλά οι γηπεδούχοι έχοντας ρυθμό μπόρεσαν να ανοίξουν το σκορ (46-34 στο 18.30'') με τον Κάλεμπ Άσμπερι και το ημίχρονο έκλεισε στο +7 (47-40 στο 20') για τη Ρίγα. Η Μύκονος στο δεύτερο ημίχρονο παρότι βελτίωσε την απόδοση της παίρνοντας πόντους από τον Φάντερμπεργκ βρέθηκε στο -13 (70-57 στο 30').

Στην τελευταία περίοδο πιέζοντας πολύ στην άμυνα και με το επιμέρους σκορ 16-33 η Μύκονος... έκλεψε τη νίκη με τον Ζερμέιν Λοβ να σημειώνει το μεγάλο σουτ τριών πόντων (88-90) στα 20 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και τον Ντέβιν Κάναντι να ευστοχεί σε 1/2 ελεύθερες βολές στη λήξη της αναμέτρησης, καθώς οι Λετονοί έχασαν τη μπάλα με τον Τζόρνταν Σιρς...

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… στην τελευταία περίοδο η Μύκονος έτρεξε ένα εντυπωσιακό σερί 16-33 και με τον Ζερμέιν Λοβ και τον Ντέβιν Κάναντι «καθάρισε την μπουγάδα» για τους νησιώτες παίζοντας πολύ καλή άμυνα.

MVP O… Ζερμέιν Λοβ τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 32:39 λεπτά συμμετοχής.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ντέβιν Κάναντι (17 πόντους, 2 ριμπάουντ) και Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ (11 πόντους, 10 ριμπάουντ).

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Άιγκαρς Σκέλε με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 11 ασίστ σε 31:13 λεπτά συμμετοχής ήταν μακράν ο κορυφαίος της Ρίγα.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Έλιαχ Τσάιλντς που τελείωσε τον αγώνα με 2 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 19:47 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 41 ριμπάουντ της Μυκόνου έναντι των 32 της Ρίγα έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην μεγάλη ανατροπή που έκανε η ελληνική ομάδα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-20, 47-40, 70-57, 88-91.

VEF Riga FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Rodrigo Bumeisters * (PG) 09:27 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% - - - - 3 - 1 - -9 3 3 Jordan Sears * (PG) 34:04 14 4/16 25% 3/8 37.5% 1/8 12.5% 5/9 55.56% - 3 3 7 1 5 2 1 3 6 4 5 Ojars Silins (PF) 22:07 3 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 3/3 100% - - - 1 4 - - - -3 1 5 Mareks Mejeris * (PF) 32:10 11 4/8 50% 4/7 57.14% 0/1 0% 3/4 75% 2 2 4 2 4 1 - 2 -2 13 9 Matt Rogers * 24:06 16 8/16 50% 8/12 66.67% 0/4 0% 0/0 0% 1 5 6 1 - 1 1 1 -5 16 15 Luis Rodriguez (PF) 25:15 19 7/9 77.78% 3/5 60% 4/4 100% 1/2 50% - 5 5 - 4 - 1 - 8 22 20 Arturs Ozols (C) 06:12 1 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% - 1 1 - 2 - - - 2 0 21 Aigars Skele * (PG) 31:13 14 5/8 62.5% 3/5 60% 2/3 66.67% 2/4 50% 1 5 6 11 4 2 6 - -6 30 32 Jekabs Niedra (PG) Did Not Play 33 Rihards Berkolds (SG) Did Not Play 55 Caleb Asberry (PG) 15:26 8 2/3 66.67% 1/1 100% 1/2 50% 3/4 75% 1 1 2 5 4 1 - - -3 12 Team/Coaches 3 2 5 - 1 - TOTAL 200 88 31/65 47.69% 23/40 57.5% 8/25 32% 18/28 64.29% 8 24 32 27 26 11 11 4 -