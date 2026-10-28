Ρίγα-Μύκονος 88-91: Επική ανατροπή με Λοβ-Κάναντι
Η Μύκονος με τεράστια ψυχικά αποθέματα και τους Ζερμέιν Λοβ και Ντέβιν Κάναντι να πραγματοποιούν σπουδαία εμφάνιση έκανε τη μεγάλη ανατροπή κερδίζοντας τη Ρίγα (91-88) στην Komandas Sporta Spelu Halle και έκανε το 4-0 διατηρώντας το αήττητο στο FIBA Europe Cup.
Με τον Λοβ να έχει 19 πόντους και 6 ασίστ και τον Κάναντι να έχει 17 πόντους και 2 ριμπάουντ οι παίκτες του Βαγγέλη Ζιάγκου έκαναν τη μεγάλη ανατροπή στην τελευταία περίοδο και με το επιμέρους 16-33 πήραν τη νίκη. Από τους Λετονούς ξεχώρισε ο Λουίς Ροντρίγκες που σημείωσε 19 πόντους και ο Ματ Ρότζερς με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ.
Ρίγα-Μύκονος: Ο αγώνας
Η Μύκονος στο ξεκίνημα της αναμέτρησης βρέθηκε πίσω στο σκορ (26-20 στο 10'), καθώς οι Λετονοί είχαν επιβάλλει τον ρυθμό τους (35-22 στο 12.20''). Με τους Λοβ και Φάντερμπεργκ να σκοράρουν πλησίασε (39-33 στο 16'), αλλά οι γηπεδούχοι έχοντας ρυθμό μπόρεσαν να ανοίξουν το σκορ (46-34 στο 18.30'') με τον Κάλεμπ Άσμπερι και το ημίχρονο έκλεισε στο +7 (47-40 στο 20') για τη Ρίγα. Η Μύκονος στο δεύτερο ημίχρονο παρότι βελτίωσε την απόδοση της παίρνοντας πόντους από τον Φάντερμπεργκ βρέθηκε στο -13 (70-57 στο 30').
Στην τελευταία περίοδο πιέζοντας πολύ στην άμυνα και με το επιμέρους σκορ 16-33 η Μύκονος... έκλεψε τη νίκη με τον Ζερμέιν Λοβ να σημειώνει το μεγάλο σουτ τριών πόντων (88-90) στα 20 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και τον Ντέβιν Κάναντι να ευστοχεί σε 1/2 ελεύθερες βολές στη λήξη της αναμέτρησης, καθώς οι Λετονοί έχασαν τη μπάλα με τον Τζόρνταν Σιρς...
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… στην τελευταία περίοδο η Μύκονος έτρεξε ένα εντυπωσιακό σερί 16-33 και με τον Ζερμέιν Λοβ και τον Ντέβιν Κάναντι «καθάρισε την μπουγάδα» για τους νησιώτες παίζοντας πολύ καλή άμυνα.
MVP O… Ζερμέιν Λοβ τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 32:39 λεπτά συμμετοχής.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ντέβιν Κάναντι (17 πόντους, 2 ριμπάουντ) και Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ (11 πόντους, 10 ριμπάουντ).
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Άιγκαρς Σκέλε με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 11 ασίστ σε 31:13 λεπτά συμμετοχής ήταν μακράν ο κορυφαίος της Ρίγα.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Έλιαχ Τσάιλντς που τελείωσε τον αγώνα με 2 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 19:47 λεπτά συμμετοχής.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 41 ριμπάουντ της Μυκόνου έναντι των 32 της Ρίγα έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην μεγάλη ανατροπή που έκανε η ελληνική ομάδα.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-20, 47-40, 70-57, 88-91.
|VEF Riga
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
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|M/A
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|M/A
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|M/A
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|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|Rodrigo Bumeisters * (PG)
|09:27
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|1
|-
|-9
|3
|3
|Jordan Sears * (PG)
|34:04
|14
|4/16
|25%
|3/8
|37.5%
|1/8
|12.5%
|5/9
|55.56%
|-
|3
|3
|7
|1
|5
|2
|1
|3
|6
|4
|5
|Ojars Silins (PF)
|22:07
|3
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|3/3
|100%
|-
|-
|-
|1
|4
|-
|-
|-
|-3
|1
|5
|Mareks Mejeris * (PF)
|32:10
|11
|4/8
|50%
|4/7
|57.14%
|0/1
|0%
|3/4
|75%
|2
|2
|4
|2
|4
|1
|-
|2
|-2
|13
|9
|Matt Rogers *
|24:06
|16
|8/16
|50%
|8/12
|66.67%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|1
|-
|1
|1
|1
|-5
|16
|15
|Luis Rodriguez (PF)
|25:15
|19
|7/9
|77.78%
|3/5
|60%
|4/4
|100%
|1/2
|50%
|-
|5
|5
|-
|4
|-
|1
|-
|8
|22
|20
|Arturs Ozols (C)
|06:12
|1
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|-
|1
|1
|-
|2
|-
|-
|-
|2
|0
|21
|Aigars Skele * (PG)
|31:13
|14
|5/8
|62.5%
|3/5
|60%
|2/3
|66.67%
|2/4
|50%
|1
|5
|6
|11
|4
|2
|6
|-
|-6
|30
|32
|Jekabs Niedra (PG)
|Did Not Play
|33
|Rihards Berkolds (SG)
|Did Not Play
|55
|Caleb Asberry (PG)
|15:26
|8
|2/3
|66.67%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|3/4
|75%
|1
|1
|2
|5
|4
|1
|-
|-
|-3
|12
|Team/Coaches
|3
|2
|5
|-
|1
|-
|TOTAL
|200
|88
|31/65
|47.69%
|23/40
|57.5%
|8/25
|32%
|18/28
|64.29%
|8
|24
|32
|27
|26
|11
|11
|4
|-
|Mykonos Betsson BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|POS
|0
|DJ Funderburk *
|26:11
|11
|C
|5/9
|55.56%
|5/8
|62.5%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|3
|7
|10
|-
|2
|1
|1
|-
|7
|16
|1
|Tyree Appleby *
|29:06
|9
|3/8
|37.5%
|2/3
|66.67%
|1/5
|20%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|7
|2
|1
|2
|-
|4
|14
|4
|Elijah Childs *
|19:47
|2
|C
|1/4
|25%
|1/3
|33.33%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|1
|5
|6
|2
|2
|2
|1
|1
|2
|5
|6
|Vasileios Kavvadas
|11:39
|4
|C
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|1
|2
|3
|1
|1
|1
|-
|1
|-1
|5
|10
|Dionisis Skoulidas *
|18:35
|9
|SF
|3/6
|50%
|0/1
|0%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|2
|-
|2
|2
|2
|1
|-
|-
|-12
|9
|12
|Kyriakos Petanidis
|01:46
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-1
|1
|13
|Filippos Tigkas
|11:27
|3
|PG
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|3/4
|75%
|1
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-5
|1
|17
|Evangelos Mantzaris
|11:19
|6
|PG
|2/3
|66.67%
|0/0
|0%
|2/3
|66.67%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|-
|4
|-
|-
|-
|7
|7
|19
|Vasilis Tolias
|Did Not Play
|22
|Jermaine Love *
|32:39
|19
|SG
|6/12
|50%
|4/6
|66.67%
|2/6
|33.33%
|5/5
|100%
|-
|4
|4
|6
|3
|4
|-
|-
|4
|19
|25
|Ronnie Harrell
|21:06
|11
|PG
|5/10
|50%
|4/5
|80%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|-
|4
|4
|1
|1
|2
|1
|1
|5
|11
|30
|Devin Cannady
|16:24
|17
|PG
|5/8
|62.5%
|1/3
|33.33%
|4/5
|80%
|3/8
|37.5%
|1
|1
|2
|-
|2
|2
|2
|-
|5
|11
|Team/Coaches
|1
|3
|4
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|91
|31/65
|47.69%
|18/32
|56.25%
|13/33
|39.39%
|16/27
|59.26%
|13
|28
|41
|20
|23
|14
|7
|3
|-
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