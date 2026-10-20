Η Μύκονος επιβλήθηκε με 86-84, ύστερα από μεγάλη ανατροπή της Λοκομοτίβ Πλόβντιβ και έκανε το 3/3 στο FIBA Europe Cup.

Η Μύκονος επικράτησε της Λοκομοτίβ Πλόβντιβ με 86-84 και έκανε το 3/3 στο FIBA Europe Cup, σε αντίθεση με την ομάδα του Βουλγαρίας, που γνώρισε τη δεύτερη της ήττα στη διοργάνωση. Για τους γηπεδούχους, «πρώτο βιολί» ήταν ο Λοβ με 25 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Ράμσεϊ με 28 πόντους, 5 ριμπάουντ και 12 ασίστ (double-double).

Ο αγώνας:

Το ματς σε όλη τη διάρκειά του ήταν ντέρμπι με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χεράκι - χεράκι με αρκετές εναλλαγές στο σκορ. Η ομάδα της Βουλγαρίας στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης ήταν μπροστά στο σκορ, με το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου να ακολουθεί. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 16-14 για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι πήγαν προπορευόμενοι και στην ανάπαυλα με «βραχεία κεφαλή» (36-35).

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άπλμπι πήρε το... όπλο του και έδωσε το προβάδισμα στη Μύκονο, με συνεχόμενες τρίποντες βόμβες. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε στα ίσα (60-60). Στο τελευταίο και καθοριστικό δεκάλεπτο, οι δύο ομάδες έπαιξαν... διαγωνισμό τριπόντων, με τους γηπεδούχους να είναι πιο ψύχραιμοι στα τελευταία λεπτά και να παίρνουν το «ροζ φύλλο» αγώνα με 86-84. Κομβικό το τρίποντο του Μάντζαρη, που έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Ζιάγκου. Για τους νικητές ξεχώρισαν Λοβ και Τσάιλντς. ενώ για την ομάδα της Βουλγαρίας, πρωταγωνιστές ήταν οι Ράμσεϊ και Τόμσον.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Έβαλε μεγάλα σουτ στο τέλος

MVP ΗΤΑΝ... Ο Λοβ

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Ο Τσάιλντς

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πάλεψε μέχρι το τέλος η ομάδα της Βουλγαρίας

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Σκουλίδας

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Το double-double του Ράμσεϊ με 28 πόντους και 12 ασίστ

Τα δεκάλεπτα: 14-16, 35-36, 60-60, 86-84