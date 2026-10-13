Φρίμπουρ - Μύκονος 65-80: Φοβερή η ομάδα του Ζιάγκου και 2/2 στο FIBA Europe Cup
Συνεχίζει εντυπωσιακά η Μύκονος στο FIBA Europe Cup. Οι Νησιώτες δεν μάσησαν ούτε στην Ελβετία και έριξαν στο καναβάτσο και τη Φρίμπουρ με 80-65. Έτσι πήγαν στις 2 νίκες σε 2 ματς στη διοργάνωση.
Για την ομάδα του Ζιάγκου ο Τσάιλντς είχε 13 πόντους και 12 ριμπάουντ, ο Άπλμπι είχε 16 πόντους και ο Λοβ πέτυχε 14 πόντους.. Στον αντίποδα ο Μπαλά τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετό.
Φρίμπουρ - Μύκονος: Το ματς
H Φριμπούρ μπήκε καλύτερα στο ματς και με τον Μπράουν έκανε το 12-3. Η Μύκονος αντέδρασε γρήγορα και με τον Σκουλίδα πέρασε μπροστά, αφού ο Έλληνας περιφερειακός σκόραρε για τρεις για το 15-18.
Οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι και με τον Μπαλά έγραψαν το 35-28 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. H oμάδα του Ζιάγκου δεν πτοήθηκε και με τον Λοβ μείωσε σε 37-35, ενώ ο Τσάιλντς διαμόρφωσε το 37-40 στο ημίχρονο.
H Φριμπούρ πέρασε μπροστά για το 50-47 στο 25', βάζοντας δύσκολο στο σύνολο του Ζιάγκου. Η Μύκονος απάντησε και με τον Τσάιλντς έκανε το 50-53 στο 29'. O Φάντερμπερκ έδωσε αέρα 7 πόντων στη Μύκονο για το 58-65 στο 36'. Οι Νησιώτες κράτησαν άνετα τη νίκη και ανέβασαν τη διαφορά, πηγαίνοντας στο 65-80 στο τέλος του ματς.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... υπερίσχησε στα ριμπάουντ με 42 αντί 24 των Ελβετών, ενώ πήρε σωστές αποφάσεις στα 5 τελευταία λεπτά.
MVP ΗΤΑΝ Ο... Τσάιλντς με double double 13 πόντων και 12 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ...ο Άπλμπι με 16 πόντους και ο Λοβ με 14.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ...ο Μπαλά τελείωσε με 21 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... ο Κολόν με 1/9 σουτ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...τα 2/10 σουτ του άστοχου Μοερμάν.
Τα δεκάλεπτα: 19-18, 37-40, 52-56, 65-80
|Mykonos BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
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|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|DJ Funderburk *
|18:35
|12
|5/9
|55.56%
|5/7
|71.43%
|0/2
|0%
|2/3
|66.67%
|1
|4
|5
|-
|4
|2
|-
|-
|4
|10
|1
|Tyree Appleby *
|30:46
|16
|5/8
|62.5%
|3/3
|100%
|2/5
|40%
|4/7
|57.14%
|-
|2
|2
|6
|2
|4
|4
|-
|11
|18
|4
|Elijah Childs
|28:48
|13
|4/9
|44.44%
|3/6
|50%
|1/3
|33.33%
|4/4
|100%
|3
|9
|12
|1
|2
|-
|2
|1
|20
|24
|6
|Vasileios Kavvadas
|04:11
|3
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-4
|4
|9
|Angelos Lagios
|11:01
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|-
|1
|-
|2
|-
|1
|-
|4
|1
|10
|Dionisis Skoulidas *
|25:08
|9
|3/9
|33.33%
|0/1
|0%
|3/8
|37.5%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|-
|1
|3
|-
|-
|4
|4
|12
|Kyriakos Petanidis
|04:48
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|-
|2
|1
|-
|-
|-3
|0
|13
|Filippos Tigkas
|13:31
|10
|4/6
|66.67%
|2/2
|100%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|2
|1
|2
|-
|-
|11
|9
|14
|Ioannis Sidiroilias
|08:38
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|11
|-1
|19
|Vasilis Tolias
|05:04
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-2
|-2
|20
|Konstantinos Iatridis *
|16:11
|3
|1/3
|33.33%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2
|5
|7
|-
|-
|-
|-
|1
|4
|9
|22
|Jermaine Love *
|33:19
|14
|6/12
|50%
|5/9
|55.56%
|1/3
|33.33%
|1/1
|100%
|-
|4
|4
|5
|1
|3
|1
|-
|15
|15
|Team/Coaches
|2
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|80
|29/61
|47.54%
|19/32
|59.38%
|10/29
|34.48%
|12/16
|75%
|11
|31
|42
|14
|18
|15
|8
|2
|-
|-
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