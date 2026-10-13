Φρίμπουρ - Μύκονος 65-80: Φοβερή η ομάδα του Ζιάγκου και 2/2 στο FIBA Europe Cup

Νίκος Καρφής
Φρίμπουρ - Μύκονος 65-80: Φοβερή η ομάδα του Ζιάγκου και 2/2 στο FIBA Europe Cup

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Η Μύκονος ήταν εξαιρετική και στην Ελβετία, επικράτησε με 80-65 της Φριμπούρ και έκανε το 2/2 στο FIBA Europe Cup.

Συνεχίζει εντυπωσιακά η Μύκονος στο FIBA Europe Cup. Οι Νησιώτες δεν μάσησαν ούτε στην Ελβετία και έριξαν στο καναβάτσο και τη Φρίμπουρ με 80-65. Έτσι πήγαν στις 2 νίκες σε 2 ματς στη διοργάνωση.

Για την ομάδα του Ζιάγκου ο Τσάιλντς είχε 13 πόντους και 12 ριμπάουντ, ο Άπλμπι είχε 16 πόντους και ο Λοβ πέτυχε 14 πόντους.. Στον αντίποδα ο Μπαλά τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετό.

Φρίμπουρ - Μύκονος: Το ματς

H Φριμπούρ μπήκε καλύτερα στο ματς και με τον Μπράουν έκανε το 12-3. Η Μύκονος αντέδρασε γρήγορα και με τον Σκουλίδα πέρασε μπροστά, αφού ο Έλληνας περιφερειακός σκόραρε για τρεις για το 15-18.

Οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι και με τον Μπαλά έγραψαν το 35-28 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. H oμάδα του Ζιάγκου δεν πτοήθηκε και με τον Λοβ μείωσε σε 37-35, ενώ ο Τσάιλντς διαμόρφωσε το 37-40 στο ημίχρονο.

 

H Φριμπούρ πέρασε μπροστά για το 50-47 στο 25', βάζοντας δύσκολο στο σύνολο του Ζιάγκου. Η Μύκονος απάντησε και με τον Τσάιλντς έκανε το 50-53 στο 29'. O Φάντερμπερκ έδωσε αέρα 7 πόντων στη Μύκονο για το 58-65 στο 36'. Οι Νησιώτες κράτησαν άνετα τη νίκη και ανέβασαν τη διαφορά, πηγαίνοντας στο 65-80 στο τέλος του ματς.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... υπερίσχησε στα ριμπάουντ με 42 αντί 24 των Ελβετών, ενώ πήρε σωστές αποφάσεις στα 5 τελευταία λεπτά.
MVP ΗΤΑΝ Ο... Τσάιλντς με double double 13 πόντων και 12 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ...ο Άπλμπι με 16 πόντους και ο Λοβ με 14.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ...ο Μπαλά τελείωσε με 21 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... ο Κολόν με 1/9 σουτ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...τα 2/10 σουτ του άστοχου Μοερμάν.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 37-40, 52-56, 65-80

Mykonos BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0DJ Funderburk *18:35125/955.56%5/771.43%0/20%2/366.67%145-42--410
1Tyree Appleby *30:46165/862.5%3/3100%2/540%4/757.14%-226244-1118
4Elijah Childs28:48134/944.44%3/650%1/333.33%4/4100%391212-212024
6Vasileios Kavvadas04:1131/1100%1/1100%0/00%1/1100%1-1------44
9Angelos Lagios11:0100/10%0/10%0/00%0/00%1-1-2-1-41
10Dionisis Skoulidas *25:0893/933.33%0/10%3/837.5%0/00%134-13--44
12Kyriakos Petanidis04:4800/00%0/00%0/00%0/00%-11-21---30
13Filippos Tigkas13:31104/666.67%2/2100%2/450%0/00%-11212--119
14Ioannis Sidiroilias08:3800/10%0/00%0/10%0/00%----3---11-1
19Vasilis Tolias05:0400/20%0/10%0/10%0/00%---------2-2
20Konstantinos Iatridis *16:1131/333.33%0/10%1/250%0/00%257----149
22Jermaine Love *33:19146/1250%5/955.56%1/333.33%1/1100%-445131-1515
Team/Coaches224-----
TOTAL2008029/6147.54%19/3259.38%10/2934.48%12/1675%11314214181582--
     

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