Η Μύκονος ήταν εξαιρετική και στην Ελβετία, επικράτησε με 80-65 της Φριμπούρ και έκανε το 2/2 στο FIBA Europe Cup.

Συνεχίζει εντυπωσιακά η Μύκονος στο FIBA Europe Cup. Οι Νησιώτες δεν μάσησαν ούτε στην Ελβετία και έριξαν στο καναβάτσο και τη Φρίμπουρ με 80-65. Έτσι πήγαν στις 2 νίκες σε 2 ματς στη διοργάνωση.

Για την ομάδα του Ζιάγκου ο Τσάιλντς είχε 13 πόντους και 12 ριμπάουντ, ο Άπλμπι είχε 16 πόντους και ο Λοβ πέτυχε 14 πόντους.. Στον αντίποδα ο Μπαλά τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετό.

Φρίμπουρ - Μύκονος: Το ματς

H Φριμπούρ μπήκε καλύτερα στο ματς και με τον Μπράουν έκανε το 12-3. Η Μύκονος αντέδρασε γρήγορα και με τον Σκουλίδα πέρασε μπροστά, αφού ο Έλληνας περιφερειακός σκόραρε για τρεις για το 15-18.

Οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι και με τον Μπαλά έγραψαν το 35-28 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. H oμάδα του Ζιάγκου δεν πτοήθηκε και με τον Λοβ μείωσε σε 37-35, ενώ ο Τσάιλντς διαμόρφωσε το 37-40 στο ημίχρονο.

H Φριμπούρ πέρασε μπροστά για το 50-47 στο 25', βάζοντας δύσκολο στο σύνολο του Ζιάγκου. Η Μύκονος απάντησε και με τον Τσάιλντς έκανε το 50-53 στο 29'. O Φάντερμπερκ έδωσε αέρα 7 πόντων στη Μύκονο για το 58-65 στο 36'. Οι Νησιώτες κράτησαν άνετα τη νίκη και ανέβασαν τη διαφορά, πηγαίνοντας στο 65-80 στο τέλος του ματς.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... υπερίσχησε στα ριμπάουντ με 42 αντί 24 των Ελβετών, ενώ πήρε σωστές αποφάσεις στα 5 τελευταία λεπτά.

MVP ΗΤΑΝ Ο... Τσάιλντς με double double 13 πόντων και 12 ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ...ο Άπλμπι με 16 πόντους και ο Λοβ με 14.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ...ο Μπαλά τελείωσε με 21 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... ο Κολόν με 1/9 σουτ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...τα 2/10 σουτ του άστοχου Μοερμάν.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 37-40, 52-56, 65-80

