Η Μύκονος επικράτησε της Φριμπούρ στην Ελβετία με 80-65 και έκανε το 2/2 στο FIBA Europe Cup με τον προπονητή της ομάδας, Βαγγέλη Ζιάγκο, να στέκεται στη σημασία της στιγμής.

Ευρωπαϊκός... αέρας νικητή φυσάει στο «Νησί των Ανέμων» στις δύο πρώτες αγωνιστικές του FIBA Europe Cup! Η Μύκονος άλωσε την έδρα την Φριμπούρ στην Ελβετία (80-65), με τον κόουτς Βαγγέλη Ζιάγκο, να υπογραμμίζει την ιστορικότητα της στιγμής, σε σχετικές του δηλώσεις.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Για εμάς είναι μια όμορφη στιγμή, που έχει μια μικρή ιστορικότητα. Ήταν το πρώτο μας εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είμαστε χαρούμενοι που συνοδεύτηκε με νίκη, απέναντι σε έναν σαφέστατα υπολογίσιμο αντίπαλο. Η Φριμπούρ δεν είναι μια τυχαία ομάδα. Έχει κατακτήσει 23 πρωταθλήματα στη χώρα της. Δεν ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι αμυντικά, ωστόσο υπήρξε εμφανής αλλαγή και έγιναν σωστές προσαρμογές στο αμυντικό μας κομμάτι στο δεύτερο ημίχρονο. Τα συγχαρητήρια στα παιδιά αξίζουν και για έναν ακόμη λόγο παραπάνω. Η ομάδα ήρθε εδώ με τρία γκαρντ λιγότερα, καθώς έμειναν πίσω τρεις τραυματίες, παίκτες βασικού κορμού: Μάντζαρης, Κάναντι και Χάρελ. Τους ευχόμαστε περαστικά και καλή επάνοδο».