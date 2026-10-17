Ο προπονητής της Μυκόνου Βαγγέλης Ζιάγκος ανέλυσε στη συνέντευξη Τύπου όσα έκαναν οι παίκτες του στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Η Μύκονος έκανε μεγάλη προσπάθεια απέναντι στην ΑΕΚ στη Sunel Arena, γεγονός που άφησε ανάμεικτα συναισθήματα στον προπονητή της ομάδας Βαγγέλη Ζιάγκο.

«Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για τη νίκη της. Εμείς φεύγουμε με ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μία, νιώσαμε ότι ήμασταν κοντά στο να κλέψουμε το παιχνίδι, γιατί περί αυτού θα επρόκειτο. Από την άλλη, οι δύο στόχοι που είχαμε θέσει ερχόμενοι εδώ έχουν επιτευχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό» υποστήριξε ο τεχνικός της Μυκόνου.

Και συνέχισε: «Ο πρώτος ήταν να επιστρέψουμε στο νησί όλοι υγιείς, δεδομένου ότι η ομάδα ταλαιπωρείται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα από συνεχόμενους τραυματισμούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο στην καθημερινότητά μας όσο και στο κομμάτι της προετοιμασίας μας. Ο δεύτερος στόχος ήταν, με δεδομένες αυτές τις απουσίες, η ομάδα να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική απέναντι σε ένα εξαιρετικό σύνολο, με ένα εξαιρετικό προπονητικό επιτελείο, και απέναντι σε μια τεράστια ομάδα. Νομίζω, λοιπόν, ότι οι δύο στόχοι που είχαμε θέσει ικανοποιήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Έχοντας μια πρώτη εικόνα του παιχνιδιού στο μυαλό μου, αισθάνομαι ότι αυτό που μας κόστισε πολύ, πέρα από τα αντικειμενικά μειονεκτήματα που είχαμε όσον αφορά τα ματσαρίσματα, το physicality και το μέγεθος, ήταν τα πολλά λάθη που κάναμε. Δεν αναφέρομαι μόνο στα λάθη που έγιναν στο επιθετικό κομμάτι και μας οδήγησαν να δεχτούμε εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό. Κάναμε και αρκετά αμυντικά λάθη, σε σχέση με τον αρχικό μας σχεδιασμό, και θεωρώ ότι αυτά ήταν που μας κόστισαν περισσότερο. Στο τέλος μέτρησαν και τα δύο μεγάλα σουτ του Λαρεντζάκη».

Σε ερώτηση για τα κέρδη της Μυκόνου από τις εμφανίσεις της απέναντι στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, ο Βαγγέλης Ζιάγκος ανέφερε: «Δεν αποκομίσαμε κάτι πρακτικό σε επίπεδο συγκομιδής βαθμών, που είναι και το ζητούμενο. Κερδίσαμε, όμως, πράγματα που θα μας βοηθήσουν στη συνέχεια. Αποκτήσαμε αυτοπεποίθηση και πολύτιμες παραστάσεις, οι οποίες, αν αξιοποιηθούν σωστά, θα αποδειχθούν χρήσιμες στο μέλλον.

Σε γενικές γραμμές, δεν μπορώ παρά να είμαι ικανοποιημένος, όταν η ομάδα παρουσιάζεται τόσο ανταγωνιστική απέναντι σε δύο σπουδαίους αντιπάλους. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ κρίθηκε στη μία κατοχή, ενώ, με βάση τη σημερινή μας εικόνα απέναντι στην ΑΕΚ, δεν θα μπορούσα να μην είμαι ικανοποιημένος».

Ο 50χρονος τεχνικός κλήθηκε να σχολιάσει το κλειστό rotation και τα λάθη της ομάδας, αναφέροντας: «Το κλειστό rotation έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι δεν μείναμε καθόλου ευχαριστημένοι από τα παιδιά της second unit. Περιμέναμε περισσότερα πράγματα, με βάση την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα, αλλά και όσα γνωρίζω εγώ για τους αθλητές μου. Σήμερα, τα παιδιά αυτά δεν βρέθηκαν σε καλή μέρα.

Όσον αφορά τα λάθη, όπως επισήμανα και προηγουμένως, ήταν παράγοντας που επηρέασε την εξέλιξη του παιχνιδιού. Τόσο επειδή χάνεις μια κατοχή στην επίθεση και δέχεσαι καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο, όσο και επειδή στη συνέχεια πρέπει να ανακτήσεις την ψυχολογία σου και να ξαναμπείς σε επιθετικό ρυθμό. Είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί. Θα μπορούσε, μάλιστα, να συνδεθεί και με το κλειστό rotation, δεδομένου ότι η ομάδα αγωνίστηκε με τρία από τα διαθέσιμα γκαρντ. Αυτό σημαίνει περισσότερες κατοχές στα χέρια των ίδιων παικτών, μεγαλύτερη σωματική και πνευματική κόπωση και, κατά συνέπεια, περισσότερες πιθανότητες για λάθη, ειδικά απέναντι σε μια ομάδα με πολύ μεγάλο μέγεθος».

