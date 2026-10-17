Δείτε τα highlights από τη νίκη της ΑΕΚ κόντρα στη Μύκονο για την 3η αγωνιστική της GBL.

Η ΑΕΚ επικράτησε της Μυκόνου με 84-79 για την 3η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

MVP ήταν ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με 13 πόντους και 2 μεγάλα τρίποντα στα τελευταία λεπτά που έδωσαν τη νίκη στην «Ένωση».