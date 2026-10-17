ΑΕΚ - Μύκονος 84-79: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τα highlights από τη νίκη της ΑΕΚ κόντρα στη Μύκονο για την 3η αγωνιστική της GBL.
Η ΑΕΚ επικράτησε της Μυκόνου με 84-79 για την 3η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.
MVP ήταν ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με 13 πόντους και 2 μεγάλα τρίποντα στα τελευταία λεπτά που έδωσαν τη νίκη στην «Ένωση».
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi
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