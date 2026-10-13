Ο Κολοσσός πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση στο Αζερμπαϊτζάν και πήρε το διπλό επί της Γκέντσε με 80-62.

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του ο Κολοσσός. Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη, φιλοξενήθηκε από τη Γκέντσε για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup και κατάφερε να πάρει το διπλό με 80-62, κάνοντας το 2/2 στη διοργάνωση.

Κορυφαίοι για τους Ροδίτες σε αυτή την πολύ σημαντική νίκη, ήταν οι Έζρα Μάνιον (19 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη) και Πέιτον Γουίλις (16 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος).

Γκέντσε - Κολοσσός: Ο αγώνας

Ο Γουίλις είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα με τρίποντο, με τον Καμαρά να απαντάει με δίποντο για το 2-3 στο 09:23. Στο 05:43 μετά από δύο δίποντα του Μέρφι, η Γκέντσε είχε περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (8-7). Ο Κολοσσός με μπροστάρη τον Κρούζερ (έξι πόντοι), ήταν μπροστά με 20-13, ενώ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, είχε το προβάδισμα με 20-16.

Ο Γκαρέτ είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Χάρις να απαντάει με δύο βολές για το 22-18 στο 08:57. Στο 04:36, οι γηπεδούχοι είχαν μειώσει στον πόντο (25-26), ωστόσο με επιμέρους σκορ 14-2 από το 04:05 (Γουίλις) μέχρι τα 00:48 (Μάνιον), ο Κολοσσός είχε πάει στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά (40-27).

Ο Κρούζερ είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον ΜαΓκί να απαντάει με μία βολή στο 08:25 για το 28-42. Στο 02:28 ο Μέρφι είχε μειώσει στους 10 (43-53), με τον Μπάρνετ να σκοράρει τρίποντο για το 56-43. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, οι Ροδίτες ήταν μπροστά στο σκορ με 58-46.

Ο Γκάρετ είχε σκοράρει με βολή στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Μάνιο να απαντάει με δίποντο για το 60-47 στο 09:23. Με επιμέρους σκορ 11-2 από το 08:51 μέχρι το 06:51, η Γκέντσε είχε μειώσει σε 58-62. Με σερί 14-0 από το 06:09 (Καμπερίδης) μέχρι το 04:10 (Μάνιον), ο Κολοσσός είχε ξεφύγει με 18 πόντους (76-58). Η ομάδα του coach Λυκογιάννη είχε διαχειριστεί τη διαφορά της και έφτασε στη νίκη με 80-62.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 27-40, 46-58, 62-80

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Είχε διψήφια διαφορά την οποία διαχειρίστηκε σωστά και ακόμα και όταν μείωσε η Γκέντσε, έκανε σερί 14-0.

MVP ΗΤΑΝ Ο... Έζρα Μάνιον με 19 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 23 λεπτά.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΣΤΗΣ... Ο Πέιτον Γουίλις με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 26 λεπτά.

ΗΤΗΜΕΝΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ο Χαβιέ Ρόντες, με 10 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 29 λεπτά.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Νίκος Τσιακμάς, ο οποίος έπαιξε 20 λεπτά, αλλά δεν πήρε καμία προσπάθεια για σουτ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τρομερός στα ριμπάουντ ο Κολοσσός, που μάζεψε συνολικά 52.

Gence BC - Στατιστικά Αγώνα # Παίκτης MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 1 Jarvis Garrett * PG 27:55 15 3/10 (30%) 3/8 (37.5%) 0/2 (0%) 9/11 (81.82%) - 2 2 3 1 3 1 - -22 9 3 Xavier Rhodes 29:16 10 4/8 (50%) 3/5 (60%) 1/3 (33.33%) 1/3 (33.33%) 2 7 9 2 1 1 1 1 -9 16 4 Fikrat Alakbarov PG 02:33 1 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) - - - - - - - - -1 -1 5 Kobe Magee * 35:03 7 2/9 (22.22%) 2/6 (33.33%) 0/3 (0%) 3/5 (60%) 2 8 10 6 4 2 1 1 -15 14 6 Montavious Javond Murphy * 25:15 6 3/5 (60%) 3/4 (75%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 1 2 3 - 1 - 1 - -9 8 7 Aydin Ibrahimov PF Did Not Play 9 Mirmajid Ismayilov SF Did Not Play 14 Isaiah Todd * PG 24:29 7 1/8 (12.5%) 1/5 (20%) 0/3 (0%) 5/7 (71.43%) 1 2 3 2 2 3 1 - -12 1 15 Bakary Camara * 35:21 11 5/17 (29.41%) 4/15 (26.67%) 1/2 (50%) 0/1 (0%) 3 3 6 2 1 - 1 - -12 7 16 Tariel Yusifzada C 00:51 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) - - - - - - - - 0 0 23 Brandon Nicholas Ellington 14:26 5 2/4 (50%) 2/4 (50%) 0/0 (0%) 1/1 (100%) - 2 2 - 2 1 - 1 -5 5 47 Alibay Mammadli SG 04:52 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) - - - - - - - - -5 0 - Team / Coaches - - - - - - 2 2 4 - 2 - - - - - ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 200 62 20/62 (32.26%) 18/47 (38.3%) 2/15 (13.33%) 20/30 (66.67%) 11 28 39 15 12 12 6 3 - -