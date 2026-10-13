Συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του ο Κολοσσός. Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη, φιλοξενήθηκε από τη Γκέντσε για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup και κατάφερε να πάρει το διπλό με 80-62, κάνοντας το 2/2 στη διοργάνωση.
Κορυφαίοι για τους Ροδίτες σε αυτή την πολύ σημαντική νίκη, ήταν οι Έζρα Μάνιον (19 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη) και Πέιτον Γουίλις (16 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος).
Γκέντσε - Κολοσσός: Ο αγώνας
Ο Γουίλις είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα με τρίποντο, με τον Καμαρά να απαντάει με δίποντο για το 2-3 στο 09:23. Στο 05:43 μετά από δύο δίποντα του Μέρφι, η Γκέντσε είχε περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (8-7). Ο Κολοσσός με μπροστάρη τον Κρούζερ (έξι πόντοι), ήταν μπροστά με 20-13, ενώ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, είχε το προβάδισμα με 20-16.
Ο Γκαρέτ είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Χάρις να απαντάει με δύο βολές για το 22-18 στο 08:57. Στο 04:36, οι γηπεδούχοι είχαν μειώσει στον πόντο (25-26), ωστόσο με επιμέρους σκορ 14-2 από το 04:05 (Γουίλις) μέχρι τα 00:48 (Μάνιον), ο Κολοσσός είχε πάει στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά (40-27).
Ο Κρούζερ είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον ΜαΓκί να απαντάει με μία βολή στο 08:25 για το 28-42. Στο 02:28 ο Μέρφι είχε μειώσει στους 10 (43-53), με τον Μπάρνετ να σκοράρει τρίποντο για το 56-43. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, οι Ροδίτες ήταν μπροστά στο σκορ με 58-46.
Ο Γκάρετ είχε σκοράρει με βολή στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Μάνιο να απαντάει με δίποντο για το 60-47 στο 09:23. Με επιμέρους σκορ 11-2 από το 08:51 μέχρι το 06:51, η Γκέντσε είχε μειώσει σε 58-62. Με σερί 14-0 από το 06:09 (Καμπερίδης) μέχρι το 04:10 (Μάνιον), ο Κολοσσός είχε ξεφύγει με 18 πόντους (76-58). Η ομάδα του coach Λυκογιάννη είχε διαχειριστεί τη διαφορά της και έφτασε στη νίκη με 80-62.
Τα δεκάλεπτα: 16-20, 27-40, 46-58, 62-80
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Είχε διψήφια διαφορά την οποία διαχειρίστηκε σωστά και ακόμα και όταν μείωσε η Γκέντσε, έκανε σερί 14-0.
MVP ΗΤΑΝ Ο... Έζρα Μάνιον με 19 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 23 λεπτά.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΣΤΗΣ... Ο Πέιτον Γουίλις με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 26 λεπτά.
ΗΤΗΜΕΝΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ο Χαβιέ Ρόντες, με 10 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 29 λεπτά.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Νίκος Τσιακμάς, ο οποίος έπαιξε 20 λεπτά, αλλά δεν πήρε καμία προσπάθεια για σουτ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τρομερός στα ριμπάουντ ο Κολοσσός, που μάζεψε συνολικά 52.
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|1
|Jarvis Garrett* PG
|27:55
|15
|3/10 (30%)
|3/8 (37.5%)
|0/2 (0%)
|9/11 (81.82%)
|-
|2
|2
|3
|1
|3
|1
|-
|-22
|9
|3
|Xavier Rhodes
|29:16
|10
|4/8 (50%)
|3/5 (60%)
|1/3 (33.33%)
|1/3 (33.33%)
|2
|7
|9
|2
|1
|1
|1
|1
|-9
|16
|4
|Fikrat Alakbarov PG
|02:33
|1
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-1
|-1
|5
|Kobe Magee*
|35:03
|7
|2/9 (22.22%)
|2/6 (33.33%)
|0/3 (0%)
|3/5 (60%)
|2
|8
|10
|6
|4
|2
|1
|1
|-15
|14
|6
|Montavious Javond Murphy*
|25:15
|6
|3/5 (60%)
|3/4 (75%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|2
|3
|-
|1
|-
|1
|-
|-9
|8
|7
|Aydin Ibrahimov PF
|Did Not Play
|9
|Mirmajid Ismayilov SF
|Did Not Play
|14
|Isaiah Todd* PG
|24:29
|7
|1/8 (12.5%)
|1/5 (20%)
|0/3 (0%)
|5/7 (71.43%)
|1
|2
|3
|2
|2
|3
|1
|-
|-12
|1
|15
|Bakary Camara*
|35:21
|11
|5/17 (29.41%)
|4/15 (26.67%)
|1/2 (50%)
|0/1 (0%)
|3
|3
|6
|2
|1
|-
|1
|-
|-12
|7
|16
|Tariel Yusifzada C
|00:51
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|23
|Brandon Nicholas Ellington
|14:26
|5
|2/4 (50%)
|2/4 (50%)
|0/0 (0%)
|1/1 (100%)
|-
|2
|2
|-
|2
|1
|-
|1
|-5
|5
|47
|Alibay Mammadli SG
|04:52
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-5
|0
|-
|Team / Coaches
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|2
|4
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200
|62
|20/62 (32.26%)
|18/47 (38.3%)
|2/15 (13.33%)
|20/30 (66.67%)
|11
|28
|39
|15
|12
|12
|6
|3
|-
|-
Kolossos H Hotels BC
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|2
|Payton Willis * PG
|25:49
|16
|6/10 (60%)
|2/4 (50%)
|4/6 (66.67%)
|0/0 (0%)
|-
|2
|2
|7
|-
|1
|1
|-
|26
|21
|4
|Zois Karampelas PG
|13:47
|0
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|2
|2
|3
|2
|2
|-
|-
|0
|1
|5
|Ezra Manjon * PG
|22:39
|19
|8/14 (57.14%)
|7/12 (58.33%)
|1/2 (50%)
|2/2 (100%)
|1
|6
|7
|2
|2
|2
|2
|-
|18
|22
|7
|Nikos Tsiakmas PG
|19:53
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|-
|-1
|3
|9
|Devonte Upson * C
|21:41
|6
|3/7 (42.86%)
|3/7 (42.86%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|2
|5
|7
|-
|4
|-
|-
|1
|10
|10
|13
|Alexandros Kalaitzakis SG
|06:54
|0
|0/3 (0%)
|0/0 (0%)
|0/3 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|2
|2
|-
|2
|-
|-
|-
|2
|-1
|14
|Vassilis Christidis C
|04:35
|2
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|-
|-
|-4
|1
|21
|Georgios Kamperidis * SG
|16:55
|7
|3/9 (33.33%)
|2/2 (100%)
|1/7 (14.29%)
|0/0 (0%)
|1
|3
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|18
|6
|22
|C.J. Harris PG
|14:03
|4
|1/7 (14.29%)
|1/4 (25%)
|0/3 (0%)
|2/2 (100%)
|1
|4
|5
|3
|2
|1
|1
|-
|-9
|6
|26
|Tyler Stevenson PF
|06:20
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|3
|4
|-
|2
|-
|-
|-
|2
|3
|33
|Jordan Barnett * SF
|20:46
|9
|4/8 (50%)
|3/3 (100%)
|1/5 (20%)
|0/1 (0%)
|1
|1
|2
|1
|1
|-
|1
|-
|2
|8
|34
|Jackson Kreuser PF
|26:38
|17
|4/12 (33.33%)
|4/9 (44.44%)
|0/3 (0%)
|9/10 (90%)
|3
|6
|9
|2
|2
|1
|-
|2
|26
|20
|-
|Team/Coaches
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|2
|7
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200
|80
|30/74 (40.54%)
|23/43 (53.49%)
|7/31 (22.58%)
|13/15 (86.67%)
|15
|37
|52
|20
|20
|11
|7
|3
|-
|-
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