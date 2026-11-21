GBL: Πού θα δείτε τις «μάχες» της Ρόδου και της Λευκάδας
Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις με ιδιαίτερη βαθμολογική βαρύτητα σε Ρόδο και Λευκάδα για την 8η αγωνιστική της GBL! Ο Κολοσσός φιλοξενεί τον Προμηθέα Πατρών (21/11, 16:00) με στόχο την τέταρτη νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ οι ουραγοί φιλοξενούμενοι θέλουν τη δεύτερη νίκη τους για να... ανασάνουν.
Η Δόξα Λευκάδας Elabet μετά το τεράστιο «διπλό» στη SUNEL Arena εις βάρος της ΑΕΚ υποδέχεται το Περιστέρι (21/11, 17:00), που θα επιδιώξει την πέμπτη του νίκη. Και τις δύο αναμετρήσεις μπορείτε να τις δείτε LIVE στο Gazzetta.
Αναφορικά με την τηλεοπτική κάλυψη, ο αγώνας στο «Νησί των Ιπποτών» θα μεταδοθεί από τον ΣΠΟΡ FM TV 4, ενώ η «μάχη» του Ιονίου Πελάγους θα μεταδοθεί από τον ΣΠΟΡ FM TV 5.
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